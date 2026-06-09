'Gà son' một thời của Liverpool giải nghệ ở tuổi 31

Cựu tiền đạo Liverpool, Divock Origi vừa chính thức thông báo giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 31 để chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang và quản lý cầu thủ.

Trong thông điệp chia sẻ trên The Players' Tribune , tiền đạo người Bỉ xác nhận hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu và sẵn sàng cho những thử thách mới ngoài sân cỏ.

Gia nhập Liverpool từ Lille vào năm 2014, Origi có 8 năm gắn bó với sân Anfield. Dù không thường xuyên đá chính, anh lại là nhân tố đặc biệt trong triều đại của Jurgen Klopp với 41 bàn thắng sau 175 lần ra sân.

Người hâm mộ "The Kop" sẽ mãi ghi nhớ cú đúp vào lưới Barcelona sau quả phạt góc kinh điển tại bán kết Champions League 2019, bàn thắng trong trận chung kết với Tottenham, hay pha lập công quyết định ở phút 90+6 trong trận derby vùng Merseyside với Everton.

Trong màu áo đỏ, Origi thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất cấp CLB, bao gồm Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Sau khi rời Anfield vào năm 2022, anh chuyển sang AC Milan và sau đó là Nottingham Forest theo dạng cho mượn trước khi chấm dứt hợp đồng vào tháng 12 năm ngoái.

Về kế hoạch tương lai, cựu tiền đạo 31 tuổi tiết lộ dồn tâm huyết cho niềm đam mê thời trang. Origi dự định theo học bài bản về lịch sử và thiết kế từ những chuyên gia hàng đầu thế giới. Song song với đó, anh sẽ phát triển DLF, công ty quản lý cầu thủ do bản thân đồng sở hữu.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.