Lĩnh cú va chạm vào đầu, thủ môn Qatar vẫn chơi hết trận

Pha va chạm của thủ thành Mahmud Abunada (Qatar) với cầu thủ Thụy Sĩ khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Thủ môn Abunada dính chấn thương ghê rợn. Ảnh: Reuters.

Trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ ở lượt trận mở màn bảng B World Cup 2026 rạng sáng 14/6 trở thành trận đấu đáng nhớ với thủ thành Mahmud Abunada. Ngay từ phút 16, thủ môn Qatar hứng chịu cú va chạm mạnh với tiền vệ Remo Freuler trong vùng cấm. Pha tranh chấp khiến Abunada chịu một pha va đập mạnh ở vùng đầu, khiến nhiều CĐV lo lắng.

Dù phía Qatar cho rằng Freuler có thể đã rơi vào thế việt vị ở tình huống dẫn đến quả phạt đền, trọng tài vẫn xác định lỗi thuộc về Abunada. Trên chấm 11 m, tiền đạo Breel Embolo không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Thụy Sĩ.

Dù phải nhận cú va chạm mạnh vào đầu, Abunada vẫn có thể tiếp tục thi đấu đến hết trận. Trong cuộc đối đầu này, thủ môn của Qatar chơi đầy nỗ lực với 5 pha cứu thua và 8 lần thu hồi bóng thành công, theo Fotmob. Màn trình diễn chắc chắn giúp Abunada được ban tổ chức trao giải Cầu thủ hay nhất trận.

Một khoảnh khắc đáng chú ý khác của Abunada đến sau khi trận đấu khép lại. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thủ môn này đổ gục xuống sân vì xúc động khi giúp Qatar vừa giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng B, cả 4 đội gồm Canada, Qatar, Thụy Sĩ và Bosnia đều có cùng 1 điểm.

Bàn thắng giúp Qatar giành điểm số lịch sử trước Thụy Sĩ Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.