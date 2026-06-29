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Thể thao

Lewandowski có bến đỗ mới

  • Thứ hai, 29/6/2026 02:43 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Robert Lewandowski được cho là đã đồng ý gia nhập Chicago Fire FC theo dạng tự do, khép lại những đồn đoán về tương lai sau khi rời Barcelona.

Robert Lewandowski chuẩn bị rời bóng đá châu Âu để gia nhập Chicago Fire FC.

Robert Lewandowski chuẩn bị sang MLS thi đấu. Theo Sky, tiền đạo người Ba Lan chọn Chicago Fire FC làm bến đỗ tiếp theo và dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Thỏa thuận giữa hai bên có thể được công bố trong thời gian ngắn tới. Nguồn tin này cho biết các bên chỉ còn hoàn tất những điều khoản cuối cùng trước khi thương vụ được xác nhận chính thức.

Quyết định của Lewandowski khép lại cuộc đua giành chữ ký của một trong những trung phong hay nhất bóng đá châu Âu trong hơn một thập kỷ qua. Trước đó, anh nhận nhiều đề nghị lớn, đặc biệt từ các CLB Arab Saudi, nhưng cuối cùng chọn Mỹ làm điểm đến.

Chicago Fire không phải trả phí chuyển nhượng cho Barcelona, bởi Lewandowski ra đi theo dạng tự do. Đội bóng MLS chỉ cần đạt thỏa thuận cá nhân với chân sút người Ba Lan.

Việc Lewandowski chọn Chicago không phải diễn biến bất ngờ. Vài tuần trước, anh có mặt tại thành phố này để tìm hiểu về CLB, môi trường sống và các điều kiện cho việc chuyển đến “Thành phố Gió”.

Sự xuất hiện của Lewandowski hứa hẹn tạo thêm sức hút lớn cho MLS mùa tới. Đáng chú ý, anh sẽ có cơ hội đối đầu Lionel Messi, người đang khoác áo Inter Miami.

Cả Chicago Fire và Inter Miami đều thuộc miền Đông. Sau nửa đầu mùa giải, Inter Miami đứng thứ hai với 31 điểm, trong khi Chicago xếp thứ ba với 26 điểm, kém đội đầu bảng Nashville 5 điểm.

Mùa tới, MLS có thể chứng kiến màn tái ngộ đáng chú ý giữa hai ngôi sao từng khoác áo Barcelona: Lewandowski trong màu áo Chicago Fire và Messi tại Inter Miami.

Hà Trang

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  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

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