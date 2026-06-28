Olise đang trở thành Zidane mới?

Michael Olise không còn chỉ là một tiền đạo cánh, mà đang trở thành nhạc trưởng đưa tuyển Pháp tiến gần hơn đến chức vô địch World Cup 2026.

Từ "Robben mới" ở Bayern Munich, Michael Olise đang cho thấy mọi tố chất để trở thành số 10 mới của tuyển Pháp.

Trong ba trận vòng bảng World Cup 2026, tuyển Pháp ghi tới 10 bàn vào lưới Senegal, Iraq và Na Uy. Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele gây ấn tượng mạnh với những pha lập công, nhưng Olise mới là “bộ não” của hàng công đáng sợ đó.

Suốt mùa giải 2025/26, cả thế giới biết đến tài năng của Olise. Trên mọi đấu trường, chàng trai rụt rè này ghi tổng cộng 22 bàn thắng và có 31 pha kiến tạo, góp công lớn giúp Bayern Munich sớm vô địch Bundesliga và tiến vào bán kết Champions League. Trong suốt thời gian đó, anh luôn gây ấn tượng với những pha xử lý đậm chất Arjen Robben: từ cánh phải bó vào trung lộ, cứa lòng tung lưới đối phương hoặc thực hiện những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.

Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng tăng tốc bùng nổ và lối chơi trực diện, Olise có thể làm khổ bất kỳ hàng phòng ngự nào. Ngôi sao người Pháp vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, đồng thời kéo giãn đội hình đối phương.

Nếu tiếp tục gắn bó với Bayern Munich và cùng CLB chinh phục Champions League, sẽ đến ngày Olise không còn được nhắc đến với tư cách “người thừa kế của Robben”, mà trở thành một trong những tiền đạo cánh phải hay nhất lịch sử đội bóng.

Nơi Olise chơi bóng tự do nhất

World Cup 2026 đang cho thấy một Olise còn toàn diện hơn. Không chỉ là một tiền đạo cánh phải, anh đã trở thành một số 10 thực thụ, một nhà tổ chức lối chơi ở khu vực trung tâm, có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một đường chuyền tinh tế hay một pha xoay sở khéo léo để mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Đây không phải sự thay đổi đột ngột, mà là bước phát triển tự nhiên của một tài năng thiên bẩm.

Vai trò tự do của Michael Olise đang biến hàng công tuyển Pháp thành một trong những tập thể đáng sợ nhất tại World Cup 2026.

Trên thực tế, trước World Cup, Olise từng chia sẻ với báo chí rằng vị trí số 10 là nơi anh cảm thấy tự nhiên và thoải mái nhất. “Tôi lớn lên với vai trò số 10. Nó tự do hơn và hợp với tôi hơn”, anh khẳng định. Có lẽ HLV Didier Deschamps hiểu rõ điều đó và tạo mọi điều kiện để viên ngọc quý của mình thể hiện bản thân theo cách tự nhiên nhất.

Olise cũng không phụ sự tin tưởng của HLV Deschamps. Trong trận Pháp thắng Senegal 3-1, anh xuất phát ở cánh phải nhưng thường xuyên bó vào trung lộ. Olise có một pha kiến tạo với đường chuyền xé toang hàng thủ Senegal để Mbappe dễ dàng ghi bàn.

Bên cạnh đó, anh còn tạo ra bốn cơ hội ghi bàn và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 89%. Đây là con số rất ấn tượng nếu tính đến việc phần lớn đường chuyền của Olise đều được thực hiện ở khu vực một phần ba cuối sân.

Những thống kê đó phản ánh rõ nhãn quan chiến thuật của một số 10 thực thụ. Ở trận gặp Iraq, Olise có thêm hai pha kiến tạo, tạo ra ba cơ hội ghi bàn và suýt lập công bằng một cú dứt điểm kỹ thuật. Dù không quá nổi bật ở trận thắng Na Uy, anh vẫn dẫn đầu World Cup 2026 về số đường chuyền chọc khe thành công với bốn lần, theo thống kê của Squawka.

Sẽ là “Zidane mới”?

Giới chuyên môn quốc tế nhận định việc HLV Deschamps kéo Olise vào trung lộ là bước ngoặt chiến thuật lớn nhất của tuyển Pháp tại World Cup lần này. Kể từ khi Antoine Griezmann bước qua sườn dốc sự nghiệp, “Les Bleus” luôn thiếu một cầu thủ đủ khả năng kết nối tuyến tiền vệ với những mũi tấn công đẳng cấp ở hai cánh. Sự xuất hiện của Olise giúp bài toán đó được giải quyết.

Anh sở hữu tốc độ của một tiền đạo cánh nhưng cũng có sự tinh tế và tư duy không gian của một số 10. Mỗi khi Olise cầm bóng, Mbappe hay Dembele chỉ cần tăng tốc bởi họ hiểu rằng một đường chuyền có độ chính xác gần như được lập trình sẽ tìm đến đúng vị trí. Tất cả cho thấy Olise đang dần trở thành nhạc trưởng của tuyển Pháp, là “bộ não” vận hành hàng công.

Trong khi Mbappe và Dembele ghi bàn, Michael Olise mới là cầu thủ định hình lối chơi của tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Nhìn cách Olise di chuyển thông minh, rê bóng khéo léo, xử lý tinh tế và tung ra những đường chuyền sắc bén, không ít người liên tưởng đến Zinedine Zidane, huyền thoại mang áo số 10 từng đưa tuyển Pháp lên đỉnh thế giới năm 1998. Có thể sự so sánh ấy còn sớm, nhưng Olise đang sở hữu nhiều phẩm chất để tiếp bước người đàn anh.

Hành trình của tuyển Pháp tại World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu. Các vòng knock-out sẽ mang đến những đối thủ khó chơi hơn rất nhiều. Mbappe và Dembele có thể vẫn là những cái tên thu hút mọi ánh nhìn nhờ các bàn thắng, nhưng nếu muốn chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ ba, thầy trò HLV Deschamps sẽ cần Michael Olise tiếp tục tỏa sáng trong vai trò số 10.