Món đồ khiến Olise vướng tranh cãi ở World Cup

Hình ảnh một hộp "snus" xuất hiện trong tủ đồ của tuyển thủ Pháp Michael Olise trước trận gặp Iraq tại World Cup 2026 đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Hộp snus trong tủ quần áo của Olise tại World Cup 2026.

Trong bức ảnh được chia sẻ, bên cạnh đôi giày thi đấu, áo đấu và đồ dùng cá nhân của Olise xuất hiện một hộp snus. Đây là sản phẩm thuốc lá ẩm có chứa nicotine, nguồn gốc từ Thụy Điển và được sử dụng bằng cách đặt các túi nhỏ giữa môi và lợi để nicotine thẩm thấu vào cơ thể.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi snus hiện bị cấm kinh doanh tại phần lớn các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, trong đó có Pháp và Đức. Điều đáng chú ý là Olise đang khoác áo Bayern Munich và là tuyển thủ quốc gia Pháp.

Theo một số nguồn tin, Olise từng sử dụng snus từ thời còn chơi cho Crystal Palace. Một số báo cáo cũng cho rằng khoảng 20% cầu thủ tại các giải đấu ở Anh từng sử dụng sản phẩm này vì tin rằng nicotine có thể giúp cải thiện sự tỉnh táo và khả năng duy trì cường độ vận động. Tuy nhiên, đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới thể thao.

Olise không phải cầu thủ đầu tiên bị phát hiện sử dụng snus. Năm 2018, tiền đạo Jamie Vardy từng thừa nhận sử dụng sản phẩm tương tự và cho biết nhiều cầu thủ bóng đá dùng nicotine dưới dạng này nhiều hơn người hâm mộ tưởng tượng.

Điều đáng nói là hình ảnh đang gây tranh cãi được ghi lại trong phòng thay đồ tuyển Pháp tại Mỹ, nơi snus được phép lưu hành hợp pháp. Đến thời điểm hiện tại, cả Liên đoàn Bóng đá Pháp lẫn Olise đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến sự việc.

Mbappe tiếp tục tỏa sáng, Pháp vượt lên dẫn trước Pha có mặt đúng lúc và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn Iraq 1-0 tại trận đấu thuộc lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6.