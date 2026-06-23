Olise là giải pháp cho bài toán hàng công tuyển Pháp

Sáng 23/6, tuyển Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Iraq. Trong đó, Michael Olise đóng góp 2 pha kiến tạo, nâng tổng số kiến tạo của anh ở World Cup lên con số 3.

Olise có 3 lần kiến tạo thành bàn sau 2 trận ở World Cup 2026.

Trong trận gặp Iraq, Olise nhả bóng hợp lý, kiến tạo cho đội trưởng tuyển Pháp mở điểm từ phút 14. Sang hiệp 2, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich có pha xử lý khéo léo trước hàng phòng ngự Iraq, dọn cỗ cho Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 3-0 cho “Les Bleus”.

Trước thềm World Cup 2026, nhiều người không đồng tình với quyết định để Mbappe đá cắm của HLV Didier Deschamps. Quyết định này nhanh chóng cho thấy nó có vấn đề với Mbappe, khi ở trận giao hữu với Bắc Ireland, siêu sao của Real Madrid tịt ngòi, còn Olise lập hat-trick.

Hiệp 1 trận gặp Senegal cho thấy điều tương tự. Hàng công của Pháp dường như không kết nối được với nhau. Khi ở CLB, họ đều là những cỗ máy săn bàn lợi hại. Nhưng khi chơi cùng nhau trên tuyển, họ thiếu ăn ý và thi đấu rời rạc.

Chỉ đến khi Olise di chuyển vào trong nhiều hơn, Mbappe mới được giải phóng và thi đấu đúng phong độ. Hai cầu thủ này khuấy đảo cánh phải trong trận gặp Senegal, và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu. Pha kiến tạo đầu tiên ở World Cup của cầu thủ 24 tuổi cũng đến từ đây.

Với khả năng bó vào trong, quấy nhiễu hàng hậu vệ đối phương, Olise là người tạo ra đột biến mà Iraq không lường tới. Anh cũng là người chăm di chuyển, tận dụng kỹ thuật cá nhân để xoay sở và đột phá. Từ đó, Olise là ngòi nổ hàng đầu mà Deschamps có trong tay.

Đã có những lo ngại Olise và Mbappe sẽ “giẫm chân” nhau khi thi đấu. Nhưng với sự xông xáo, khả năng tạo đột biến và độ linh hoạt của mình, Olise giúp hàng công của Pháp cân bằng, không phụ thuộc hoàn toàn vào Mbappe. Anh và các đồng đội sẽ đối đầu với Na Uy vào ngày 27/6 tới để tranh ngôi nhất bảng I.