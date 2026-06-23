Người hâm mộ Bồ Đào Nha đã mất kiên nhẫn với Ronaldo?

Số đông độc giả A Bola và cả ban biên tập tờ báo này đều không điền tên Cristiano Ronaldo vào đội hình xuất phát tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Uzbekistan tại World Cup 2026.

Đã đến lúc Ronaldo ngồi dự bị? Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo đang đối mặt với làn sóng hoài nghi ngày càng lớn từ chính người hâm mộ Bồ Đào Nha. Trước cuộc đối đầu với Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, cuộc khảo sát do A Bola tổ chức đã cho thấy một thực tế đáng chú ý, phần lớn cổ động viên không còn muốn nhìn thấy CR7 đá chính.

Tờ báo thể thao hàng đầu Bồ Đào Nha mời các phóng viên và độc giả tự chọn đội hình xuất phát cho tuyển quốc gia. Kết quả gây bất ngờ khi Cristiano Ronaldo không xuất hiện trong đội hình được lựa chọn bởi độc giả. Thậm chí, anh cũng bị loại khỏi phương án do chính ban biên tập A Bola đề xuất.

Đây là tín hiệu thể hiện sự kiên nhẫn dành cho chủ nhân 5 Quả bóng vàng đang dần cạn kiệt. Sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo, tương lai của Ronaldo trong đội hình chính trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi tại Bồ Đào Nha.

Trong đội hình được nhiều người ủng hộ nhất, Diogo Costa tiếp tục trấn giữ khung thành. Bộ tứ hậu vệ gồm Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio và Nuno Mendes. Tuyến giữa quy tụ ba cái tên đang đạt phong độ cao là Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes.

Ronaldo vẫn là huyền thoại của Bồ Đào Nha, nhưng anh đang không được lòng nhiều CĐV quê nhà. Ảnh: Reuters.

Trên hàng công, người hâm mộ ưu tiên sức trẻ và sự cơ động với bộ ba Trincao, Goncalo Ramos và Joao Felix. Việc Ronaldo không có tên cho thấy nhiều CĐV tin rằng tuyển Bồ Đào Nha cần một hướng tiếp cận mới thay vì tiếp tục phụ thuộc vào huyền thoại 41 tuổi.

Trong số cầu thủ được bình chọn, Joao Neves là cái tên nhận nhiều phiếu nhất từ cả độc giả lẫn giới chuyên môn của A Bola. Tiền vệ thuộc biên chế PSG cũng là người ghi bàn duy nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Roberto Martinez. Ronaldo luôn là biểu tượng vĩ đại của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng ngày càng nhiều người cho rằng đã đến lúc anh nhường vị trí cho thế hệ kế cận.

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