Mbappe phi thường, nhưng tuyển Pháp còn hơn thế

Pháp không chỉ có Kylian Mbappe, họ có cả một cỗ máy tấn công đủ sức bóp nghẹt mọi đối thủ ở World Cup.

Kylian Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Thụy Điển.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 1/16 sáng 1/7 không đơn thuần là tấm vé đi tiếp. Đó là lời cảnh báo. Trong một buổi chiều nóng nực ở New Jersey, tuyển Pháp cho thấy vì sao họ được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026.

Thụy Điển không phải đối thủ quá mạnh. Nhưng cách Pháp xử lý trận đấu mới là điều đáng nói. Họ không cần gồng mình, không cần đá với cường độ tối đa trong cả trận, nhưng vẫn tạo cảm giác có thể tăng tốc bất cứ lúc nào. Hiệp một, Pháp chỉ ghi một bàn, nhưng hai lần đưa bóng trúng khung gỗ, tạo ra hàng loạt pha bóng đủ sức thành ứng viên bàn thắng đẹp và chỉ cho Thụy Điển có một cú sút trúng đích.

Sang hiệp hai, vấn đề không còn là Pháp có ghi thêm hay không, mà là ghi lúc nào. Mbappe lập cú đúp. Michael Olise có hai kiến tạo. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Olise và Mbappe cùng góp dấu giày vào bàn thắng hoặc kiến tạo. Một bộ tứ tấn công như thế khiến đối thủ không biết phải bịt lỗ nào trước.

Hàng công đến từ mọi hướng

Điểm đáng sợ của Pháp nằm ở sự đa dạng. Nếu chỉ có Mbappe, đối thủ còn có thể dồn người khóa chặt anh, thu hẹp khoảng trống sau lưng hàng thủ và chấp nhận hy sinh một phần thế trận. Nhưng Pháp hiện tại không vận hành theo cách đơn giản như vậy.

Dembele có tốc độ và khả năng tạo đột biến. Barcola mang đến sự trực diện. Olise chơi như một bộ não sáng tạo lệch phải, vừa kiến tạo, vừa kéo nhịp, vừa mở khóa hàng thủ bằng những đường chuyền giàu ý tưởng. Mbappe là điểm kết thúc, nhưng không phải điểm nguy hiểm duy nhất.

Michael Olise có hai kiến tạo, tiếp tục cho thấy vai trò sáng tạo quan trọng trong hàng công Pháp.

Chính điều đó làm Pháp trở nên khó bị ngăn cản. Thụy Điển dùng hàng thủ 5 người, có thời điểm lùi sâu thành 6 hoặc 7 người, nhưng vẫn bị xé nát. Khi một đội bóng phòng ngự số đông mà vẫn để đối phương liên tục tìm được khoảng trống, vấn đề không còn nằm ở quân số. Đó là chênh lệch đẳng cấp.

Olise là hình ảnh tiêu biểu cho sức mạnh mới của Pháp. Anh không ồn ào như Mbappe, nhưng ảnh hưởng lên trận đấu rất lớn. Barcola gọi Olise là “thiên tài”, người có thể phòng ngự, chuyền bóng, tạo nguy hiểm và ghi bàn. Trước Thụy Điển, cú đá kiểu cắt kéo của Olise đưa bóng trúng cột dọc. Nếu bóng vào lưới, đó có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải.

Mbappe cũng chỉ cách một cột dọc để có thêm hat-trick ở World Cup. Nhưng ngay cả khi không đạt đến sự hoàn hảo, anh vẫn có cú đúp, nâng thành tích tại giải lên 6 bàn sau 4 trận. Tính cả sự nghiệp World Cup, Mbappe đã có 18 bàn sau 18 trận, chỉ còn kém kỷ lục của Lionel Messi một bàn. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng knock-out World Cup, với 9 bàn. Hãy nhớ anh trẻ hơn Messi 11 tuổi.

Muốn hạ Pháp, phải chơi hay hơn họ

Không đội bóng nào hoàn hảo, Pháp cũng vậy. Hai hậu vệ biên có thể là điểm bị soi. Jules Kounde không phải mẫu hậu vệ phải bùng nổ trong tấn công. Lucas Digne ổn định, nhưng không tạo cảm giác đặc biệt. Tuyến giữa với Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot mạnh về thể chất, phòng ngự và tầm hoạt động, nhưng không quá sáng tạo.

Vấn đề là rất ít đội dám đánh thẳng vào những điểm ấy. Muốn pressing Pháp, đối thủ phải dâng cao đội hình. Nhưng làm vậy đồng nghĩa để khoảng trống phía sau cho Mbappe, Dembele hay Barcola lao vào. Không nhiều hàng thủ muốn biến trận đấu thành cuộc đua tốc độ với hàng công Pháp.

Tuyển Pháp toàn thắng 4 trận, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần từ đầu World Cup.

Ngay cả khi bị khóa tuyến giữa, Pháp vẫn còn phương án. Olise có thể lùi sâu làm người tổ chức. Trên ghế dự bị, Deschamps còn những chân chuyền như Manu Kone hay Warren Zaire-Emery. Chất lượng đội hình ấy khiến Pháp không chỉ mạnh ở 11 người đá chính, mà còn nguy hiểm ở chiều sâu lực lượng.

Có lẽ điểm yếu lớn nhất của Pháp là chính họ. Khi hàng công có quá nhiều tự do và tài năng, nguy cơ sa vào biểu diễn, chủ quan hoặc quá tự tin luôn tồn tại. Nhưng thế hệ này đang cho thấy sự tập trung khác. Họ không chỉ muốn thắng từng trận. Họ hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp và danh hiệu thế giới thứ ba sau các năm 1998, 2018.

HLV Graham Potter của Thụy Điển thừa nhận sau trận rằng ông chưa thấy đội nào hay hơn Pháp, xét cả chất lượng trên sân lẫn lựa chọn từ ghế dự bị. Đó không phải lời xã giao. Đó là cảm giác chung sau màn trình diễn ở New Jersey.

Pháp thắng Thụy Điển 3-0, nhưng tỷ số ấy vẫn chưa phản ánh hết sự áp đảo. Họ có Mbappe, cầu thủ có thể viết lại lịch sử World Cup. Nhưng điều khiến phần còn lại phải lo sợ là Pháp không còn phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Khi một đội bóng sở hữu ngôi sao lớn bậc nhất giải, đồng thời có quá nhiều cách để hạ đối thủ, họ không chỉ mạnh. Họ còn hơn thế nữa.

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