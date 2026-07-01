Khoảnh khắc World Cup: Deschamps nghiêng mình trước Mbappe

5.

Mbappe xứng danh đầu tàu trên hàng công tuyển Pháp với cú đúp bàn thắng sau 4 pha dứt điểm trúng đích. Anh dẫn đầu trận với 4 cơ hội tạo ra và 3 lần rê bóng thành công. Với 55 lượt chạm bóng cùng tỷ lệ chuyền chính xác 83%, ngôi sao mang áo số 10 khẳng định đẳng cấp vượt trội, đưa tuyển Pháp thẳng tiến vào vòng 16 đội World Cup. Khoảnh khắc HLV Deschamps nghiêng mình trước siêu sao người Pháp là hình ảnh để đời, vừa thể hiện đẳng cấp huyền thoại của siêu sao mang áo số 10, vừa cho thấy sự gần gũi, đoàn kết của tuyển Pháp trên hành trình hướng tới chức vô địch thế giới thứ ba trong lịch sử.