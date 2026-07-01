Khoảnh khắc World Cup: Deschamps nghiêng mình trước Mbappe

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 0h ngày 1/7, Na Uy giành vé vào vòng 16 đội sau trận thắng kịch tính 2-1 Bờ Biển Ngà. Antonio Nusa mở tỷ số ở phút 39 với một siêu phẩm cứa lòng. Dù Amad Diallo gỡ hòa cho đại diện châu Phi ở phút 75, Erling Haaland kịp thời xuất hiện đúng lúc vào phút 86 để ấn định thắng lợi cho thầy trò Stale Solbakken.
Chiến thắng lịch sử giúp Na Uy lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội World Cup kể từ năm 1998. Sau khi trận đấu kết thúc, Martin Odegaard và các đồng đội tiếp tục thể hiện màn ăn mừng chèo thuyền quen thuộc. Đại diện Bắc Âu sẽ chạm trán Brazil vào ngày 6/7 tới.
Bên cạnh niềm vui dành cho Na Uy là nỗi buồn của Bờ Biển Ngà. Đại diện châu Phi chơi không hề tồi trong phần lớn thời gian của trận đấu, tuy nhiên, chỉ một phút lơ là khiến Amad Diallo và các đồng đội phải trả giá bằng việc rời World Cup 2026 trong cay đắng.
Ở trận đấu diễn ra vào khung 4h, tuyển Pháp dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0 tại New York để lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Paraguay. Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Lionel Messi. Bradley Barcola ghi bàn thắng còn lại từ đường kiến tạo của Michael Olise. Thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Paraguay vào ngày 5/7 tới.
Mbappe xứng danh đầu tàu trên hàng công tuyển Pháp với cú đúp bàn thắng sau 4 pha dứt điểm trúng đích. Anh dẫn đầu trận với 4 cơ hội tạo ra và 3 lần rê bóng thành công. Với 55 lượt chạm bóng cùng tỷ lệ chuyền chính xác 83%, ngôi sao mang áo số 10 khẳng định đẳng cấp vượt trội, đưa tuyển Pháp thẳng tiến vào vòng 16 đội World Cup. Khoảnh khắc HLV Deschamps nghiêng mình trước siêu sao người Pháp là hình ảnh để đời, vừa thể hiện đẳng cấp huyền thoại của siêu sao mang áo số 10, vừa cho thấy sự gần gũi, đoàn kết của tuyển Pháp trên hành trình hướng tới chức vô địch thế giới thứ ba trong lịch sử.
Ngoài Mbappe, Olise cũng khiến truyền thông và người hâm mộ phải nhắc đến tên mình. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich là nhạc trưởng đích thực khi dẫn đầu với 93 lần chạm bóng và 6 cú sút. Sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 91% cùng 2 cơ hội lớn tạo ra, anh chứng minh tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi tấn công của "Les Bleus".
Trong bối cảnh Thụy Điển bị tuyển Pháp áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận, bộ đôi tiền đạo lừng danh bên phía đại diện Bắc Âu là Viktor Gyokeres và Alexander Isak gần như không thể hiện được gì nhiều. Thầy trò Graham Potter đành ngậm ngùi chia tay World Cup 2026 sau vòng 32 đội.
Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa Mexico và Ecuador sẽ diễn ra vào khung 8h. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến màn đối đầu giữa hai đội phải lùi lại chừng 1 giờ đồng hồ. Mexico thắng thuyết phục Ecuador 2-0 trên sân Azteca để giành vé vào vòng 16 đội. Hai pha lập công sớm của Quinones và Raul Jimenez giúp chủ nhà áp đảo hoàn toàn.
Một tình huống đáng chú ý diễn ra vào thời điểm cuối trận. Hậu vệ Piero Hincapie (Ecuador) nhận thẻ đỏ hy hữu do lỗi che miệng khi tranh cãi. Theo luật mới tại World Cup 2026, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của ngôi sao thuộc biên chế Arsenal sau khi xem VAR.
Mexico tiếp tục bùng nổ tại World Cup 2026 với 4 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới. Thành tích ấn tượng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay giúp "El Tri" đập tan "bóng ma" quá khứ, nơi quốc gia này từng nếm trái đắng khi thất bại 8 trong 9 lần lọt vào vòng knock-out đầu tiên.