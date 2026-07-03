Sao Tây Ban Nha xô đổ kỷ lục World Cup

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Unai Simon lập kỷ lục trong màu áo Tây Ban Nha.
Trong trận đấu thứ 63 dưới màu áo đội tuyển quốc gia, Simon đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Với thành tích 518 phút liên tiếp không để thủng lưới, người gác đền của Athletic Bilbao xô đổ kỷ lục 517 phút do huyền thoại Walter Zenga thiết lập tại World Cup 1990, trở thành thủ môn có chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất mọi thời đại tại sân chơi này.
Quay trở lại diễn biến trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7, tuyển Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Áo với tỷ số 3-0. Thầy trò Luis de la Fuente sẽ chạm trán đội thắng ở cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Croatia vào ngày 7/7.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.