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Thể thao World Cup 2026

Sao Tây Ban Nha xô đổ kỷ lục World Cup

  • Thứ sáu, 3/7/2026 07:05 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Với 518 phút giữ sạch lưới, thủ thành Unai Simon chính thức vượt qua huyền thoại Walter Zenga để thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử các kỳ World Cup.

Unai Simon lập kỷ lục trong màu áo Tây Ban Nha.

Trong trận đấu thứ 63 dưới màu áo đội tuyển quốc gia, Simon đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Với thành tích 518 phút liên tiếp không để thủng lưới, người gác đền của Athletic Bilbao xô đổ kỷ lục 517 phút do huyền thoại Walter Zenga thiết lập tại World Cup 1990, trở thành thủ môn có chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất mọi thời đại tại sân chơi này.

Trước đó, Simon cũng vượt qua cột mốc của đàn anh Iker Casillas, người từng có 463 phút giữ sạch lưới xuyên suốt hai kỳ World Cup 2010 và 2014. Chuỗi trận ấn tượng của Simon bắt đầu từ sau bàn thua trước Nhật Bản tại Qatar 2022, kéo dài qua trận gặp Morocco, toàn bộ ba trận vòng bảng World Cup 2026 (gặp Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay) và Áo.

Dù xác lập cột mốc vô tiền khoáng hậu, Simon vẫn tỏ ra khiêm tốn khi chia sẻ trong khu vực hỗn hợp: "Những danh hiệu cá nhân trong bóng đá không có nhiều ý nghĩa với tôi. Đây là thành quả của một tập thể 26 con người cùng nhau phòng ngự mỗi ngày. Chìa khóa nằm ở sự vững chắc xuyên suốt từ Oyarzabal cho đến vị trí của tôi".

Quay trở lại diễn biến trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7, tuyển Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Áo với tỷ số 3-0. Thầy trò Luis de la Fuente sẽ chạm trán đội thắng ở cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Croatia vào ngày 7/7.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 3-0 trước Áo Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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