Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cucurella và Oyarzabal gây bất ngờ

  • Thứ sáu, 3/7/2026 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 3/7, Tây Ban Nha có chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026. Trong đó, bộ đôi Cucurella và Oyarzabal trực tiếp đóng góp 2 bàn.

Cucurella có 2 đường kiến tạo thành bàn cho Oyarzabal trong trận gặp Áo.

Phút 36, Cucurella tung ra đường chuyền sệt cho Oyarzabal trong vòng cấm. Tiền đạo của Real Sociedad dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Đến phút 89, anh và tân binh Real Madrid lại phối hợp ăn ý. Số 21 nhận đường chuyền tuyệt đẹp của đồng đội và ấn định chiến thắng 3-0 cho “La Roja”.

Suốt 90 phút có mặt trên sân, Cucurella vẫn làm tốt vai trò phòng ngự với 4 lần thu hồi bóng thành công. Anh tung ra 76 đường chuyền, tỉ lệ chính xác lên tới 91%, trong đó có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Oyarzabal lại gây bất ngờ khi đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đương kim vô địch Euro. Sau 4 trận, anh ghi 4 bàn, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Trước khi giải đấu bắt đầu, Lamine Yamal là cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công của đoàn quân HLV De La Fuente. Nhưng Oyarzabal đã cho thấy cái duyên ghi bàn khi lên tuyển của anh lớn đến thế nào.

Với Cucurella, màn trình diễn trước Áo đã khiến nhiều fan Real Madrid yên tâm về bản hợp đồng mới này. Trước đó, anh nhận về không ít nghi ngờ về đẳng cấp của mình, nhất là với đội bóng giàu truyền thống và tham vọng như đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Với sự toả sáng của Cucurella và Oyarzabal, xen giữa là bàn thắng của Pedro Porro, Tây Ban Nha lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026. Họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra vào cùng ngày.

Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup sau trận thắng 3-0

Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.

6 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

Tây Ban Nha Cucurella World Cup Oyarzabal

    Đọc tiếp

    'Olise la huyen thoai dang hinh thanh' hinh anh

    'Olise là huyền thoại đang hình thành'

    10 giờ trước 22:01 2/7/2026

    0

    Michael Olise được truyền thông Pháp đánh giá là một trong những cầu thủ nổi bật nhất World Cup nhờ vai trò sáng tạo trong lối chơi của đội tuyển.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý