Cucurella và Oyarzabal gây bất ngờ

Rạng sáng 3/7, Tây Ban Nha có chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026. Trong đó, bộ đôi Cucurella và Oyarzabal trực tiếp đóng góp 2 bàn.

Cucurella có 2 đường kiến tạo thành bàn cho Oyarzabal trong trận gặp Áo.

Phút 36, Cucurella tung ra đường chuyền sệt cho Oyarzabal trong vòng cấm. Tiền đạo của Real Sociedad dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Đến phút 89, anh và tân binh Real Madrid lại phối hợp ăn ý. Số 21 nhận đường chuyền tuyệt đẹp của đồng đội và ấn định chiến thắng 3-0 cho “La Roja”.

Suốt 90 phút có mặt trên sân, Cucurella vẫn làm tốt vai trò phòng ngự với 4 lần thu hồi bóng thành công. Anh tung ra 76 đường chuyền, tỉ lệ chính xác lên tới 91%, trong đó có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Oyarzabal lại gây bất ngờ khi đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đương kim vô địch Euro. Sau 4 trận, anh ghi 4 bàn, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Trước khi giải đấu bắt đầu, Lamine Yamal là cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công của đoàn quân HLV De La Fuente. Nhưng Oyarzabal đã cho thấy cái duyên ghi bàn khi lên tuyển của anh lớn đến thế nào.

Với Cucurella, màn trình diễn trước Áo đã khiến nhiều fan Real Madrid yên tâm về bản hợp đồng mới này. Trước đó, anh nhận về không ít nghi ngờ về đẳng cấp của mình, nhất là với đội bóng giàu truyền thống và tham vọng như đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Với sự toả sáng của Cucurella và Oyarzabal, xen giữa là bàn thắng của Pedro Porro, Tây Ban Nha lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026. Họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra vào cùng ngày.