Ronaldo dính lời nguyền ở vòng knock-out World Cup?

Vượt qua cái dớp chưa ghi bàn ở knock-out World Cup sẽ là động lực lớn nhất để Cristiano Ronaldo tiếp tục theo đuổi chiếc cúp vàng.

Cristiano Ronaldo luôn gây thất vọng ở World Cup.

Tịt ngòi ở vòng loại trực tiếp Cúp Thế giới là điểm trừ trong sự nghiệp vĩ đại của CR7, khiến anh phần nào lép vế khi so sánh với các huyền thoại lớn nhất như Lionel Messi, Pele, Diego Maradona.

Theo tờ Goal, trong danh sách các chân sút tốt nhất mọi thời của World Cup, Ronaldo đang đồng hạng 11 với những tên tuổi lẫy lừng như Gary Lineker, Thomas Muller và Gabriel Batistuta. Anh là người duy nhất nổ súng trong 6 kỳ World Cup, hiện bỏ túi tổng 10 bàn. Tuy nhiên, chục pha lập công đó đều gói gọn ở vòng bảng. Trải 8 trận đấu loại trực tiếp, danh thủ này hoàn toàn im tiếng.

Vòng knock-out World Cup là thách thức lớn với CR7.

Sự bất đối xứng tạo nên bí ẩn lớn, nghịch lý khó hiểu về một siêu sao đã chinh phạt hàng loạt kỷ lục làm bàn.

Cùng lật mở bản chất của cái dớp đen này. Ronaldo gắn liền với con số 7, vậy hãy tìm đủ 7 lý do.

Vị trí thi đấu (World Cup 2006)

Mùa hè nước Đức 20 năm trước, Ronaldo lần đầu dự World Cup. Giai đoạn này, anh chưa phải một chủ công. Chàng trai tóc xoăn điểm vàng gắn liền với vị trí tiền đạo cánh trái (trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-2-1). Một chân chạy tốc độ với những pha đảo chân đột biến.

Năm đó, anh trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha trẻ nhất ghi bàn ở Cúp Thế giới khi đá thành công quả phạt đền trước Iran ở lượt hai bảng D. Song, đó cũng là pha lập công duy nhất của Ronaldo trên đất Đức.

Việc một tiền đạo cánh mới 21 tuổi không thể nổ súng trong 4 trận knock-out, khi Bồ Đào Nha tiến vào bán kết và cán đích ở vị trí thứ tư, không phải đề tài bị đem ra mổ xẻ gay gắt. Thời đó, trọng trách ghi bàn chủ lực vẫn thuộc về những đàn anh gạo cội như Pauleta hay Luis Figo.

Ronaldo đóng vai trò mũi khoan quấy phá, kéo giãn đội hình đối phương hơn là một sát thủ chịu trách nhiệm định đoạt số phận trận đấu. Kinh nghiệm non nớt cũng khiến anh thiếu điềm tĩnh trước những hậu vệ lão luyện của Hà Lan, Anh hay Pháp.

Ronaldo không thể tạo ra khác biệt trước Tây Ban Nha năm 2010.

Xung đột nội bộ (2010)

World Cup 2010 tại Nam Phi, Ronaldo đã tiếp quản băng đội trưởng, gánh vác kỳ vọng của cả quốc gia. Tuy nhiên, đó lại là nốt trầm đau đớn khi "Selecao châu Âu" bị loại bạc nhược ở vòng 16 đội. Suốt cả chiến dịch, Ronaldo chỉ ghi được một bàn duy nhất, pha lập công nâng tỷ số lên 6-0 trước Triều Tiên, chấm dứt cơn khát bàn suốt 16 tháng ở cấp đội tuyển.

Bước vào knock-out, Bồ Đào Nha bế tắc và thất bại tối thiểu trước Tây Ban Nha.

Ngay sau còi mãn cuộc, làn sóng chỉ trích bùng lên tại quê nhà khi Ronaldo dường như đổ mọi trách nhiệm lên HLV trưởng. Anh nhìn thẳng vào camera và buông lời cay đắng: “Làm sao tôi có thể giải thích được thất bại này? Hãy đi mà hỏi Carlos Queiroz”.

Dù sau đó siêu sao phân trần, không hề có ý thiếu tôn trọng và câu nói đó chỉ đơn giản là vì HLV đang chuẩn bị bước vào phòng họp báo, rạn nứt là không thể cứu vãn. Sư đồ dường như không êm đẹp từ trước đó. Ronaldo hoàn toàn đơn độc và lạc lõng, không nhận được sự hỗ trợ cần thiết để khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

Ronaldo đối đầu Brazil (hòa 0-0) ở vòng bảng.

Áp lực đội trưởng (2010)

Trở thành thủ lĩnh của một tập thể đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ cũng là thử thách quá lớn đối với chàng trai 25 tuổi. Anh thừa nhận sau thất bại trước La Roja: “Tôi cảm thấy hoàn toàn suy sụp, thất vọng và buồn khó tả. Tôi cũng là người và như bất kỳ ai khác, cũng đau khổ và có quyền được đau khổ một mình. Tôi biết mình là đội trưởng, đã và sẽ luôn gánh vác trách nhiệm”.

Trong khi đó, HLV Carlos Queiroz chia sẻ ẩn ý với hãng thông tấn AFP rằng ông sẽ không bao giờ dung thứ cho “bất kỳ ai đặt bản thân lên trên lợi ích của đội tuyển quốc gia". Cựu HLV Real Madrid bảo: “Bồ Đào Nha cần Ronaldo, và Ronaldo cũng cần đội tuyển quốc gia. Nếu chiếc áo này làm lung lay tinh thần một số cầu thủ, họ chẳng có lý do gì để hiện diện ở đây cả”.

Sự ngột ngạt trong phòng thay đồ, cộng thêm việc Ronaldo tự đặt lên vai áp lực trở thành "đấng cứu thế" đã tước đi sự thanh thoát và lạnh lùng cần có trong những trận cầu loại trực tiếp.

Năm 2014, điểm rơi của Ronaldo nằm... trước vòng chung kết.

Chấn thương và vấn đề thể lực (2014)

Mùa Hè Brazil, Ronaldo bị bào mòn nghiêm trọng bởi những chấn thương dai dẳng, dẫn đến thảm họa không vượt qua vòng bảng. Cần kể thêm, trước khi giải khởi tranh, CR7 đã vắt kiệt mồ hôi để giúp Bồ Đào Nha giành vé vớt thông qua loạt play-off nghẹt thở với Thụy Điển, nơi anh ghi toàn bộ 4 bàn cho đội nhà.

Dù luôn khẳng định đạt 100 % thể lực, anh chỉ còn là chiếc bóng mờ của chính mình do các vấn đề ở đầu gối và cơ đùi.

Trận mở màn, Ronaldo hoàn toàn mất hút khi Bồ Đào Nha thảm bại 0-4 trước Đức. Dù sau đó, anh kiến tạo cho Silvestre Varela gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng trước Mỹ, và tự ấn định chiến thắng phút 80 trước Ghana, những nỗ lực ấy là không đủ. Bằng điểm Mỹ nhưng thua hiệu số, Bồ Đào Nha ngậm ngùi về nước sớm.

Ronaldo bất lực trước Uruguay.

Đối thủ quá hay (2018)

Mùa Hè nước Nga, Bồ Đào Nha khởi đầu rất tốt. Ronaldo lập hat-trick xuất sắc trong trận hòa kịch tính Tây Ban Nha, bao gồm cả cú sút phạt thành bàn đầu tiên tại một giải đấu lớn, đem về 1 điểm quý hơn vàng.

CR7 hào hứng: “Chúng tôi đã đối đầu một trong những ứng viên vô địch, hai lần dẫn trước rồi bị gỡ hòa. Tôi nghĩ đây là một kết quả công bằng. Đội bóng đang vận hành ổn thỏa và chắc chắn chúng tôi sẽ tiến xa”.

Thực tế phũ phàng hơn. Ronaldo không thể ghi bàn hay kiến tạo trước một Uruguay quá lọc lõi tại Sochi. Thất bại 1-2 trước đại diện Nam Mỹ chấm dứt cuộc phiêu lưu. Ở tuổi 33, sự cô độc của Ronaldo trên hàng công trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối phương đã phơi bày điểm yếu chí tử của Bồ Đào Nha: Phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân dù người ấy có xuất chúng tới đâu.

Ronaldo bật khóc sau khi bị loại 4 năm trước.

Rắc rối cá nhân, sa sút, mất vị trí (2022)

Ronaldo đặt chân đến Qatar với quyết tâm đáp trả những lời chỉ trích sau màn chia tay ồn ào và cay đắng với Man United. Thế nhưng, giải đấu lại kết thúc theo kịch bản không mong muốn nhất - lặp lại chính những rạn nứt ở "Quỷ đỏ".

Mối quan hệ với HLV Fernando Santos hoàn toàn sụp đổ sau khi anh tỏ thái độ vì bị thay ra trong trận thua sốc Hàn Quốc, lượt cuối vòng bảng. Quyết định dũng cảm của ông Santos, đẩy Ronaldo lên băng dự bị trận gặp Thụy Sĩ vòng 1/8 đã mang lại quả ngọt khi người thay thế anh, Goncalo Ramos, lập hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 6-1.

Tin đồn Ronaldo dọa rời doanh trai đội rộ lên, buộc anh phải lên tiếng đính chính.

Bước vào tứ kết gặp Morocco, Ronaldo một lần nữa vào sân từ băng dự bị khi đội nhà đang bị dẫn trước. Sự bất lực hiện rõ trong từng pha chạm bóng của lão tướng 37 tuổi trước bức tường kiên cố của đại diện châu Phi.

Thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha gần như khép lại giấc mơ cả đời người. Hình ảnh Ronaldo khóc nức nở, lê bước vào đường hầm đã trở thành biểu tượng cho sự bất lực trước thời gian. Và một lần nữa, con số 0 ở vòng knock-out bám lấy anh như một lời nguyền không thể giải.

Phá dớp ở “vũ điệu cuối”?

Ở tuổi 41, Ronaldo có cơ hội cuối để tìm mảnh ghép hoàn thiện sự nghiệp. Vẫn còn xa để nói về cúp vàng, nhưng anh đang hướng đến khoảnh khắc ăn mừng ở vòng 1/16 mới toanh. Đối thủ là Croatia, dù không còn ở đỉnh cao, vẫn là tập thể rất khó chơi. Và hành trang hướng đến đại chiến cũng không hoàn hảo: Ronaldo đá chính cả ba trận vòng bảng, nhưng hai trận gây thất vọng.

Mở bàn bằng điểm số 6,1 (SofaScore chấm), Ronaldo hét vang “Tôi đã trở lại” khi lập cú đúp trước Uzbekistan (điểm 8,6); nhưng tuyên ngôn ấy không mấy thuyết phục khi anh lại mất hút với điểm số 6,5 ở trận hòa vất vả Colombia.

Bồ Đào Nha mất ngôi đầu bảng K, HLV Roberto Martinez nhận nhiều chỉ trích vì quá tin dùng tiền đạo lão tướng, làm chậm nhịp công trong nhiều thời điểm.

Tuy vậy, biết đâu đó là cách họ căn chỉnh điểm rơi phong độ cho giai đoạn quan trọng nhất? Biết đâu, điểm nổ sẽ dành cho nơi Ronaldo quyết ghi dấu ấn?

Liệu “hào quang vũ điệu cuối” có giúp Ronaldo giải lời nguyền?

Điểm tựa của CR7 là lịch sử đối đầu tuyệt hảo với Croatia, cụ thể là 5 lần đối đầu toàn thắng: giao hữu 2-0 vào tháng 11/2005; giao hữu 1-0 tháng 6/2013; thắng 1-0 vòng 1/8 EURO 2016; thắng 3-2 Nations League mùa 2020/21; và thắng 2-1 Nations League 2024/25.

Trong đó, CR7 hai lần nổ súng trước "đội quân bàn cờ": Ghi bàn duy nhất ở lần giáp mặt đầu tiên, và nâng tỷ số lên 2-0 ở cuộc đối đầu gần nhất. Đầu và cuối, cũng là một duyên nợ thú vị.

Anh hoàn toàn có thể dùng quá khứ ấy làm điểm tựa, phát huy những điểm mạnh hiện tại và tất nhiên, cộng thêm “hào quang last dance” để đối mặt gót Achilles đáng ghét.

Khoảnh khắc Ronaldo dạy dỗ đàn em trên sân tập Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.