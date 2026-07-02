Man City có tân binh đắt giá nhất lịch sử thời hậu Guardiola

Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí 116 triệu bảng, biến tiền vệ tuyển Anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Mức phí 116 triệu bảng biến Anderson thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử.

Manchester City tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi đồng ý chi 116 triệu bảng để sở hữu Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đây là thương vụ mở đầu cho kỷ nguyên hậu Pep Guardiola, sau khi Enzo Maresca được xác nhận là người kế nhiệm tại sân Etihad, theo Marca.

Theo thông báo từ Man City, Anderson hiện cùng tuyển Anh dự World Cup 2026 và đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Kansas (Mỹ). Các thủ tục chuyển nhượng chính thức sẽ được hoàn tất khi cầu thủ này trở lại Anh.

Nottingham Forest cũng xác nhận những thủ tục cần thiết sẽ được xử lý vào thời điểm phù hợp, nhằm giúp Anderson tập trung trọn vẹn cho hành trình cùng tuyển Anh tại World Cup.

Mức phí 116 triệu bảng giúp Anderson trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City. Tiền vệ 23 tuổi cũng vượt Jude Bellingham để trở thành cầu thủ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất mọi thời đại.

Anderson gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle trong một thương vụ trao đổi liên quan đến thủ môn Odysseas Vlachodimos. Sau hai mùa giải tại City Ground, anh vươn lên thành một trong những tiền vệ được săn đón nhất Premier League và mang về khoản lợi nhuận lớn cho Forest.

Elliot Anderson trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Man City trong kỷ nguyên hậu Pep Guardiola.



Trước Anderson, thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Nottingham Forest là Anthony Elanga, người chuyển sang Newcastle với giá 61 triệu euro. Với Anderson, Forest thu về hơn gấp đôi con số đó.

Ở cấp đội tuyển, Anderson là nhân tố quan trọng dưới thời Thomas Tuchel. Anh đá chính cả 4 trận của tuyển Anh tại World Cup tính đến hiện tại. Chỉ Jordan Pickford, Ezri Konsa và Harry Kane có nhiều lần ra sân hơn Anderson kể từ khi Tuchel dẫn dắt “Tam sư”.

Man City cần bổ sung tuyến giữa sau khi Bernardo Silva ra đi theo dạng tự do, trong khi tương lai của Rodri chưa chắc chắn khi hợp đồng hết hạn vào năm 2027. Với Anderson, đội chủ sân Etihad có thêm một tiền vệ phòng ngự được đánh giá cao cho kế hoạch dài hạn.