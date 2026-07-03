Ibrahimovic: 'Trọng tài làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup'

Zlatan Ibrahimovic gây tranh cãi khi cho rằng trọng tài và VAR tước đi bàn gỡ hợp lệ của Croatia, đồng thời cáo buộc các vua áo đen "làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup".

Bồ Đào Nha đi tiếp sau loạt tình huống tranh cãi cuối trận. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 3/7 vẫn chưa hết gây tranh cãi. Tâm điểm nằm ở phút bù giờ thứ 12 của hiệp hai, khi Croatia đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị hủy sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Ngay sau trận đấu, Zlatan Ibrahimovic có loạt phát biểu gay gắt trên sóng Fox Sports, cho rằng quyết định của tổ trọng tài đã tước đi một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của giải đấu.

Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho biết: "Các trọng tài đang làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup, nhưng rồi họ lại nói Messi mới là người được FIFA ưu ái."

Ibrahimovic khẳng định đã xem lại tình huống từ nhiều góc quay nhưng không thấy đủ bằng chứng để kết luận việt vị. Theo quan điểm của cựu ngôi sao AC Milan và Manchester United, nếu VAR phải mất nhiều phút để dừng hình, phóng to và kẻ từng đường việt vị thì điều đó đồng nghĩa tình huống không hề "rõ ràng và hiển nhiên".

Ông nhấn mạnh: "Nếu không đủ rõ ràng, bàn thắng phải được công nhận. Đó mới là tinh thần của VAR."

Tình huống Ibrahimovic không đồng tình với các trọng tài.

Ibrahimovic cũng cho rằng công nghệ đang lấn át cảm xúc vốn làm nên sức hấp dẫn của bóng đá. Theo ông, người hâm mộ đến sân không phải để xem những đường kẻ trên màn hình, mà để chứng kiến các khoảnh khắc kịch tính và cảm xúc chân thật.

Cựu danh thủ 44 tuổi bày tỏ sự cảm thông với các cầu thủ Croatia khi họ đã ăn mừng bàn gỡ, tin rằng hy vọng đi tiếp được nhen nhóm rồi lại bị dập tắt chỉ trong ít giây.

"Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ Croatia hơn bất kỳ ai. Họ nghĩ rằng World Cup của mình đã sống lại, nhưng rồi mọi thứ biến mất chỉ sau một quyết định. Theo tôi, cả trọng tài trên sân lẫn VAR đều đã mắc sai lầm", Ibrahimovic kết luận.

Phát biểu của Ibrahimovic nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, khi nhiều người đồng tình với quan điểm của ông, trong khi không ít ý kiến cho rằng VAR chỉ làm đúng theo luật trước tình huống quyết định số phận trận đấu.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.