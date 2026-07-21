Viral khoảnh khắc Messi sút toàn trượt

Đoạn video ghi lại cảnh Lionel Messi liên tiếp dứt điểm hỏng trong màn khởi động trước chung kết World Cup 2026 đang gây sốt.

Màn khởi động thảm họa của Messi.

Ở màn khởi động khi hai đội chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7, Messi liên tục thử cảm giác bóng bằng những pha cứa lòng sở trường. Tuy nhiên, thay vì đưa bóng vào lưới, phần lớn các cú dứt điểm của anh đều đi vọt xà hoặc chệch cột dọc. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo nhiều bình luận cho rằng đây là "điềm báo" cho một ngày thi đấu đáng quên của đội trưởng Argentina.

Những gì diễn ra trên sân sau đó càng khiến đoạn clip được chia sẻ rộng rãi hơn. Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha, Messi gần như không tạo được khác biệt. Anh bị các hậu vệ đối phương theo kèm sát, ít có khoảng trống để xử lý và hiếm khi đặt khung thành Unai Simon vào tình trạng báo động.

Xuyên suốt trận đấu, chủ nhân 8 Quả bóng vàng không có pha dứt điểm nào thật sự nguy hiểm và cũng không để lại dấu ấn bằng những đường chuyền quyết định như ở các vòng đấu trước. Argentina vì thế gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Bước ngoặt đến ở hiệp phụ khi Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử. Argentina khép lại trận chung kết trong thế thiếu người sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai.

Messi cũng bỏ lỡ cơ hội khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp bằng một danh hiệu vô địch. Sau màn trình diễn dưới sức ở trận đấu quyết định, đoạn video ghi lại những cú sút liên tiếp đi thiếu chính xác trong phần khởi động càng được người hâm mộ nhắc lại như một chi tiết trùng hợp tại New Jersey.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.