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Thể thao World Cup 2026

Lý do Cunha khiêu khích cầu thủ Nhật Bản

  • Thứ ba, 30/6/2026 06:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Matheus Cunha khẳng định màn ăn mừng giơ 5 ngón tay sau chiến thắng trước Nhật Bản là lời đáp trả trực tiếp dành cho Kento Shiogai.

Cunha đáp trả phát ngôn của cầu thủ Nhật Bản.

Rạng sáng 30/6, sau khi Brazil lội ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, Matheus Cunha trở thành tâm điểm với màn ăn mừng giơ cả bàn tay và hô lớn con số 5, ám chỉ năm chức vô địch World Cup của "Selecao".

Tiền đạo này sau đó giải thích rằng hành động của anh nhằm đáp trả phát biểu gây tranh cãi từ Kento Shiogai trước trận đấu. Cunha cho biết Brazil luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho tuyển Nhật Bản.

Theo anh, đây là một trong những đội tuyển có lối chơi hay nhất thế giới và đã có nhiều bước tiến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, những phát biểu của Shiogai khiến các cầu thủ Brazil cảm thấy bị xúc phạm.

"Đáng tiếc là cậu ấy lại nói như vậy về chúng tôi và cho thấy mình chưa hiểu nhiều về tuyển Brazil. Chúng tôi luôn cố gắng sống khiêm tốn, giản dị, không nghĩ mình hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng không ai giỏi hơn chúng tôi", Cunha nói.

Tiền đạo của Brazil tiếp tục nhấn mạnh: "Vì thế, cần phải đặt cậu ấy đúng vị trí của mình. Tôi hy vọng lần sau cậu ấy sẽ bình tĩnh hơn và biết mình đang nói về ai".

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Cunha vẫn tôn trọng các cầu thủ khác của Nhật Bản, đặc biệt là hình ảnh an ủi Ao Tanaka. Ảnh: Reuters.

Cunha phủ nhận việc cố tình tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Tiền đạo này nhấn mạnh các cầu thủ Brazil đều hiểu giá trị lịch sử của chiếc áo đội tuyển và những nỗ lực phải trải qua để có được vinh dự khoác lên mình.

Vì thế, việc một cầu thủ nước ngoài đưa ra những nhận xét xem nhẹ Brazil khiến toàn đội cảm thấy bị tổn thương hơn. Theo Cunha, các cầu thủ có thể chấp nhận những lời chỉ trích từ chính người Brazil, nhưng khi đội tuyển bị đánh giá thấp từ bên ngoài, họ sẽ đoàn kết để bảo vệ màu cờ sắc áo.

Bầu không khí trước trận Brazil - Nhật Bản vốn đã nóng lên từ cuối tuần trước, sau khi Shiogai phát biểu rằng "Brazil không còn là đội tuyển như ngày xưa".

Đội trưởng Marquinhos cũng thừa nhận anh cảm nhận được sự kiêu ngạo trong lời nói của chân sút Nhật Bản. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti khi được phóng viên hỏi về phát biểu của Shiogai trước trận đấu đã phớt lờ và mong mọi người tập trung vào diễn biến trên sân.

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Đào Trần

Cunha Kento Shiogai Matheus Cunha Nhật Bản Brazil World Cup 2026

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