JFA chốt tương lai HLV Moriyasu

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) xác nhận Hajime Moriyasu sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến hết Asian Cup 2027, trước khi nhường ghế cho HLV đội U23 Go Oiwa.

Ông Moriyasu sẽ rời cương vị HLV trưởng tuyển Nhật Bản sau khi Asian Cup 2027 khép lại vào tháng 2/2027.

Thông báo được JFA đưa ra tối 23/7, khép lại những đồn đoán về tương lai băng ghế huấn luyện của "Samurai xanh". Ông Moriyasu sẽ có thêm cơ hội chinh phục danh hiệu châu Á trước khi kết thúc nhiệm kỳ gần một thập kỷ gắn bó với đội tuyển.

Chiến lược gia 56 tuổi sẽ có lần thứ ba dẫn dắt tuyển Nhật Bản tại VCK Asian Cup. Trước đó, ông đưa đội tuyển xứ sở mặt trời mọc giành ngôi á quân năm 2019 và dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2023.

Moriyasu tiếp quản tuyển Nhật Bản năm 2018, thay thế Akira Nishino ngay sau World Cup tại Nga. Trong hơn 9 năm cầm quân, ông giúp "Samurai xanh" duy trì vị thế hàng đầu châu Á và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn.

Ở World Cup 2022, Moriyasu đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội trước khi dừng bước sau loạt luân lưu trước Croatia. Đến World Cup 2026, đội bóng châu Á bị Brazil loại ở vòng 32 đội với thất bại 1-2.

Người được chọn kế nhiệm là Go Oiwa, HLV đang dẫn dắt đội U23 Nhật Bản từ năm 2021. Nhà cầm quân 54 tuổi gây ấn tượng mạnh khi giúp U23 Nhật Bản liên tiếp vô địch U23 châu Á 2024 và 2026, khẳng định năng lực trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ.

Trong thời gian chờ tiếp quản đội tuyển quốc gia, Oiwa vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt U23 Nhật Bản với mục tiêu giành vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện đội tuyển, Oiwa cũng từng gặt hái thành công ở cấp CLB khi đưa Kashima Antlers đăng quang AFC Champions League 2018.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.