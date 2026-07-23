Sao Nhật Bản tiếp theo gia nhập Premier League

Tiền vệ Nhật Bản, Hideasa Morita đạt thỏa thuận gia nhập Hull City, mở ra chương mới trong sự nghiệp sau khi không được dự World Cup 2026.

Morita (trái) chia sẻ ảnh cùng Kubo Takefusa trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram @mrt_510.

Tiền vệ Morita Hideasa chuẩn bị trở lại bóng đá Anh khi đạt thỏa thuận gia nhập Hull City, đội bóng vừa giành quyền lên chơi tại Premier League mùa giải tới.

Theo Hull Live, Hull City vượt qua Ipswich Town trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Nhật Bản. Hai bên thống nhất các điều khoản cá nhân và thương vụ sẽ được hoàn tất sau khi Morita vượt qua kiểm tra y tế.

Hợp đồng giữa Morita và Hull City có thời hạn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Đây được xem là bước ngoặt lớn với tiền vệ 31 tuổi, người từ lâu muốn thử sức tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Trước khi cập bến Hull, Morita có 4 năm thi đấu thành công trong màu áo Sporting Lisbon. Mùa giải 2025/26, anh ra sân 31 trận, ghi 1 bàn và có 4 kiến tạo, góp phần giúp đội bóng Bồ Đào Nha tiến vào tứ kết Champions League.

Dù duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB, Morita lại không có tên trong danh sách tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026. Đây là một trong những quyết định gây tiếc nuối với người hâm mộ xứ mặt trời mọc khi anh từng là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa đội tuyển.

Tuy nhiên, việc chuyển đến Premier League mang đến cơ hội để Morita khẳng định lại giá trị. Hull City kỳ vọng kinh nghiệm thi đấu tại Champions League cùng khả năng tranh chấp, điều tiết lối chơi của tiền vệ Nhật Bản sẽ giúp đội bóng thích nghi với môi trường khắc nghiệt nhất châu Âu.

Morita từng được liên hệ với nhiều đội bóng Anh trong quá khứ, trong đó có những tin đồn chuyển nhượng vào năm 2022. Sau hơn 4 năm, giấc mơ Premier League của anh cuối cùng sắp trở thành hiện thực.

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