'Cơn điên' mua sắm của Premier League

Premier League một lần nữa khẳng định vị thế giải đấu giàu có nhất thế giới khi liên tiếp kích nổ những "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng vì Morgan Rogers.

Hàng loạt CLB lớn như Chelsea, Manchester City, Tottenham hay Aston Villa liên tiếp phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình, góp phần đưa tổng mức chi tiêu của các đội bóng Anh vượt mốc 1,55 tỷ euro.

Thương vụ gây tiếng vang lớn nhất đến thời điểm này thuộc về Chelsea với bản hợp đồng trị giá 137 triệu euro dành cho Morgan Rogers từ Aston Villa. Khoản phí khổng lồ này giúp tiền đạo 23 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử, đồng thời là bản hợp đồng đắt giá nhất mà Chelsea từng thực hiện.

Kỷ lục cũ của đội chủ sân Stamford Bridge lần lượt thuộc về Moises Caicedo (116 triệu euro) và Enzo Fernandez (121 triệu euro).

Đáng chú ý, Chelsea vẫn đủ tiềm lực để hoàn tất thương vụ nhờ nguồn thu lớn từ việc bán cầu thủ. Đội bóng thành London thu về khoảng 150 triệu euro sau khi chia tay Marc Cucurella, Andrey Santos và Tyrique George, đồng thời nhận thêm khoản bồi thường khi Enzo Maresca chuyển sang dẫn dắt Manchester City.

Không chịu kém cạnh, Manchester City cũng tạo nên cơn địa chấn khi chi 135 triệu euro để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử "The Citizens", vượt qua mức phí 117 triệu euro từng được bỏ ra để đưa Jack Grealish về sân Etihad.

Man City bạo chi để mang về Elliot Anderson.

Tottenham cũng thiết lập cột mốc mới với thương vụ Sandro Tonali trị giá 116 triệu euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB Bắc London.

Trong khi đó, Aston Villa và Brighton cũng quyết tâm phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB bằng lần lượt các bản hợp đồng Johan Manzambi (60 triệu euro) và Luka Vuskovic (54 triệu euro).

Sự áp đảo của các đội bóng Anh còn thể hiện ở danh sách những thương vụ lớn nhất mùa hè. Có tới 8/10 bản hợp đồng đắt giá nhất tính đến thời điểm hiện tại thuộc về các CLB Premier League. Hai ngoại lệ duy nhất là Anthony Gordon gia nhập Barcelona với tổng giá trị 80 triệu euro và Goncalo Ramos chuyển tới AC Milan với mức phí 74 triệu euro.

Xét riêng mức chi tiêu, Tottenham đang là đội mạnh tay nhất khi đã đầu tư 267 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Chelsea đứng ngay phía sau với 256,7 triệu euro, còn Manchester City xếp thứ ba với 175,2 triệu euro.

Theo số liệu từ Transfermarkt, tổng số tiền các CLB Premier League đã chi lên tới 1,55 tỷ euro, bỏ xa Serie A (589,4 triệu euro), Bundesliga (434,6 triệu euro), La Liga (307,1 triệu euro) và Ligue 1 (247,9 triệu euro).

Khi kỳ chuyển nhượng vẫn còn nhiều tuần phía trước, giới chuyên môn nhận định con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh, cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội của bóng đá Anh.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.