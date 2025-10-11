Màn kịch đằng sau tin đồn MU bị bán

Tin đồn MU bị bán gây xôn xao làng bóng đá Anh nhưng đằng sau có thể là câu chuyện khác liên quan trực tiếp đến kế hoạch tái thiết sân Old Trafford trị giá 2 tỷ bảng.

Turki Alalshikh có quan hệ làm ăn với Saade, vị tỷ phú sở hữu quỹ đất quanh Old Trafford.

Theo Daily Mail, nội bộ Manchester United đang rối như tơ vò sau khi Turki Al-Sheikh - nhân vật quyền lực trong giới thể thao Saudi Arabia - bất ngờ ám chỉ rằng nhà Glazer đang đàm phán bán CLB. Tuy nhiên, những gì diễn ra phía sau hậu trường dường như liên quan nhiều hơn đến dự án xây sân mới khổng lồ mà đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe đang theo đuổi.

Trung tâm của câu chuyện là tỷ phú người Pháp Rodolphe Saade, Chủ tịch tập đoàn vận tải biển CMA CGM và chủ sở hữu Freightliner. Saade hiện kiểm soát phần lớn quỹ đất quanh Old Trafford - khu vực được xem là “chìa khóa vàng” cho kế hoạch xây dựng SVĐ mới sức chứa 100.000 chỗ ngồi, có thể tiêu tốn tới 2 tỷ bảng.

Điều đáng chú ý là Saade từng có thời gian bàn bạc hợp tác với chính Turki Al-Sheikh, khiến mối liên hệ giữa các bên trở nên nhạy cảm. Một số nguồn tin tại Old Trafford cho rằng động cơ thực sự của những tin đồn bán CLB có thể là thủ thuật tài chính, nhằm “thổi giá” cổ phiếu MU hoặc tạo hiệu ứng chú ý trong giới đầu tư - điều vốn không hiếm trong làng bóng đá hiện đại.

Sau khi gây bão trên mạng xã hội, Al-Sheikh đã phải đăng đàn đính chính trên nền tảng X (Twitter cũ): “Tôi không phải nhà đầu tư, và họ (các đối tác) cũng không đến từ đất nước tôi. Tôi chỉ là một người hâm mộ, mong việc đổi chủ của MU sớm trở thành hiện thực”.

Trong khi đó, Ratcliffe vẫn ra sức tìm nguồn vốn cho dự án sân mới. Tháng 7 vừa qua, trưởng ban dự án Old Trafford, Lord Seb Coe, đã bay sang New York để tiếp xúc các nhà đầu tư tiềm năng.

Giữa làn sóng đồn đoán, Ratcliffe lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa ông và nhà Glazer “vẫn tốt đẹp và mang tính cộng tác”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị tại chỗ: “Chúng tôi là người địa phương, họ thì ở bên kia đại dương. MU cần một đội ngũ thực sự có mặt tại đây để vận hành”.

Tạm gác lại những lời đồn thổi, câu chuyện của Manchester United lúc này có lẽ không nằm ở việc đổi chủ, mà ở tương lai của Old Trafford - nơi biểu tượng cũ đang chuẩn bị nhường chỗ cho giấc mơ mới, có thể định hình toàn bộ kỷ nguyên kế tiếp của "Quỷ đỏ".