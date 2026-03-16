Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea tính sa thải HLV

  • Thứ hai, 16/3/2026 18:05 (GMT+7)
Tương lai của HLV Liam Rosenior trở nên bấp bênh, khi ban lãnh đạo Chelsea lo ngại nghiêm trọng về khả năng cầm quân lâu dài của ông.

Theo Sky Sports, sự lạc quan ban đầu khi Liam Rosenior tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Chelsea nhanh chóng phai nhạt. Những kết quả thiếu ổn định của đội bóng tại Premier League khiến nội bộ CLB bắt đầu đặt dấu hỏi về năng lực của chiến lược gia người Anh, dù ông đã ký hợp đồng dài hạn tới năm 2032.

Hiện tại, đội bóng thành London tụt lại trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng, đồng thời gặp nhiều khó khăn tại đấu trường châu lục. Điều này buộc giới chủ phải âm thầm cân nhắc khả năng thay HLV thêm một lần nữa, chỉ vài tháng sau khi Rosenior tiếp quản chiếc ghế nóng từ Enzo Maresca.

Nhiều nguồn tin cho biết bên trong CLB đã xuất hiện những ý kiến trái chiều về tương lai của Rosenior. Một số nhân vật có ảnh hưởng tin rằng ông thậm chí có thể không còn tại vị khi mùa giải mới bắt đầu.

Áp lực cũng gia tăng từ phía người hâm mộ, khi họ dần mệt mỏi với vòng xoáy thay tướng liên tục trong những năm gần đây. Mối lo lớn nhất của ban lãnh đạo nằm ở việc Chelsea vẫn chưa định hình được lối chơi rõ ràng, đồng thời liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Những trận đấu sắp tới có thể trở thành phép thử quyết định cho tương lai của Rosenior. Chelsea chuẩn bị bước vào trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League gặp Paris Saint‑Germain, nơi họ phải tìm cách lội ngược dòng sau thất bại nặng nề 2-5 ở lượt đi.

Bên cạnh đó là chuỗi trận đầy thử thách tại Premier League trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong top 4. Kết quả của những trận đấu này có thể quyết định liệu Rosenior còn tại vị hay Chelsea tiếp tục gây sốc với một cuộc thay HLV khác.

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý