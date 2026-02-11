Frank nói đúng, nhưng Tottenham đang cạn niềm tin

Thomas Frank tin rằng sa thải ông lúc này là sai lầm, nhưng thực tế trên sân cỏ cho thấy Tottenham đang trượt dài vào vùng nguy hiểm.

Thomas Frank tin rằng sa thải ông lúc này là sai lầm

Tottenham rơi xuống vị trí thứ 16 sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Newcastle United. Đó là trận thứ tám liên tiếp họ không thắng tại Premier League, chuỗi tệ nhất kể từ năm 2008.

Lý do của Frank và giới hạn thực tế

Các khán đài tại sân Tottenham Hotspur vang lên tiếng la ó ở cả giờ nghỉ lẫn khi trận đấu khép lại. Người hâm mộ còn hát: “Sáng mai ông sẽ bị sa thải”. Trong bối cảnh đó, HLV Thomas Frank vẫn khẳng định ông là người phù hợp nhất cho công việc.

“Tôi chắc chắn 1.000%”, Frank nói. Ông viện dẫn 11 đến 12 ca chấn thương như một phần lý do khiến đội bóng sa sút, nhấn mạnh sự cần thiết của sự bình tĩnh và đoàn kết. Chiến lược gia này cũng cho rằng sa thải HLV không phải lúc nào là giải pháp đúng.

Frank không sai khi nói bóng đá thường chọn HLV làm điểm cắt đầu tiên. Nhưng Tottenham lúc này không chỉ đối mặt một cơn khủng hoảng tâm lý. Họ đang rơi vào khủng hoảng cấu trúc.

Chấn thương là yếu tố cần được tính đến. Một đội bóng mất nhiều trụ cột khó duy trì sự ổn định. Nhưng chấn thương không thể giải thích toàn bộ. Tottenham chỉ thắng hai trong 17 trận gần nhất tại Premier League. Đó không còn là biến động ngắn hạn. Đó là xu hướng.

Tottenham của Thomas Frank đang sa lầy.

Frank nói đội cần giữ cái đầu lạnh. Nhưng trong tám trận không thắng, Spurs thiếu cả sự sắc bén lẫn tính tổ chức. Họ không kiểm soát được nhịp độ. Họ dễ bị tổn thương khi chuyển trạng thái. Trước Newcastle, Tottenham không duy trì được sức ép ổn định dù chơi trên sân nhà.

Frank cũng thừa nhận Tottenham gặp khó khi cân bằng giữa đấu trường châu Âu và giải quốc nội. Đây không phải câu chuyện mới.

Trong hai năm qua, đội bóng này liên tục loay hoay giữa tham vọng và thực lực. Họ muốn cạnh tranh nhiều mặt trận nhưng chưa xây dựng được chiều sâu đủ tốt.

Việc ông khẳng định sẽ còn tại vị khi gặp Arsenal cho thấy sự tự tin. Nhưng tự tin không đồng nghĩa với kiểm soát tình hình. Khi đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng năm điểm, mọi trận đấu đều trở thành chung kết.

Sa thải hay kiên nhẫn?

Tottenham từng thay HLV không ít lần trong những năm gần đây. Mỗi lần thay đổi mang lại hy vọng ngắn hạn, nhưng không giải quyết tận gốc vấn đề.

Frank có lý khi nói cần sự đoàn kết từ ban lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ. Một dự án không thể phát triển nếu cứ cắt đứt giữa chừng. Tuy nhiên, kiên nhẫn cũng cần đi kèm tín hiệu tiến bộ. Nếu chuỗi không thắng kéo dài, áp lực sẽ không chỉ đến từ khán đài.

Spurs lụn bại gần đây.

Trận derby Bắc London với Arsenal có thể trở thành bước ngoặt. Đó không chỉ là danh dự, mà còn là thước đo năng lực kiểm soát khủng hoảng.

Frank nhấn mạnh rằng không chỉ một mình ông phải chịu trách nhiệm. Ông đúng. Một CLB là tập thể. Nhưng HLV trưởng vẫn là người định hình chiến thuật và tâm lý. Khi đội bóng thiếu sự ổn định, ánh mắt sẽ hướng về băng ghế chỉ đạo.

Tottenham không phải đội yếu. Họ sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng. Vấn đề là cấu trúc và sự tự tin đang suy giảm. Nếu Frank có thể tái thiết sự cân bằng trong phòng ngự và tìm lại nhịp điệu tấn công, ông sẽ chứng minh mình đúng.

Còn nếu không, những tiếng hát “ông sẽ bị sa thải” sẽ không còn là lời chế giễu. Nó sẽ trở thành quyết định thực tế. Frank tin rằng sa thải ông là sai lầm. Câu hỏi là Tottenham còn đủ niềm tin để chờ ông chứng minh điều đó hay không.