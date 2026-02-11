Newcastle hạ Spurs, chiếc ghế của Frank lung lay dữ dội

Chiến thắng 2-1 ngay tại Tottenham Hotspur Stadium không chỉ giúp Newcastle United giải cơn khát điểm, mà còn đẩy Tottenham lún sâu vào khủng hoảng và đặt Thomas Frank trước sức ép sa thải ngày một rõ rệt.

Tottenham Hotspur lại thất bại.

Newcastle United giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trước Tottenham Hotspur thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2, qua đó gia tăng áp lực lên HLV Thomas Frank trong bối cảnh đội chủ nhà tiếp tục trượt dài ở Premier League. Phong độ sa sút cùng danh sách vắng mặt lên tới 11 cầu thủ khiến Spurs nhập cuộc với tâm thế nặng nề, còn bầu không khí trên khán đài sớm nhuốm màu bất an.

Newcastle chơi mạch lạc và chủ động hơn. Những quả phạt góc liên tiếp ngay đầu trận báo hiệu một buổi tối khó chịu cho đội chủ nhà.

Spurs có vài pha đáp trả rời rạc, nhưng sự thiếu tự tin hiện rõ trong từng nhịp xử lý. Sai lầm cá nhân và cảm giác hoang mang lan rộng khiến đội bóng Bắc London không thể kiểm soát thế trận.

Sau khi một bàn thắng của Newcastle bị VAR từ chối vì lỗi việt vị, đội khách vẫn giữ được nhịp tấn công. Phần thưởng đến ở phút bù giờ hiệp một, khi Malick Thiaw tận dụng pha bóng lộn xộn từ tình huống phạt góc để mở tỷ số. Tiếng la ó vang lên dữ dội khi hiệp một khép lại.

Spurs vùng lên sau giờ nghỉ. Áp lực được đẩy cao hơn và Archie Gray gỡ hòa ở phút 64 từ một tình huống cố định.

Tuy nhiên, hy vọng của đội chủ nhà chỉ tồn tại trong chốc lát. Chỉ bốn phút sau, Jacob Ramsey dứt điểm gọn gàng sau pha phản công nhanh, tái lập thế dẫn bàn cho Newcastle.

Những phút cuối chứng kiến sự bất lực của Spurs. Các phương án thay người không mang lại khác biệt, còn cơ hội đáng kể cuối cùng cũng trôi qua trong vô vọng.

Trên khán đài, những tiếng hô “ông sẽ bị sa thải vào sáng mai” nhắm vào Frank vang lên rõ rệt, phản ánh sự rạn nứt sâu sắc giữa đội bóng và người hâm mộ.

Với Tottenham, đây là thất bại thứ năm trong chín trận gần nhất và là minh chứng mới cho một mùa giải đầy bất ổn. Trong khi đó, Newcastle và HLV Eddie Howe thở phào nhẹ nhõm khi chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp, rời London với chiến thắng mang ý nghĩa giải tỏa và tiếp thêm niềm tin.