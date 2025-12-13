Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công Phượng ghi bàn

Tối 13/12, Nguyễn Công Phượng tái xuất và ghi bàn giúp CLB Đồng Nai thắng Đại học Văn Hiến với tỷ số 3-0.

Công Phượng ghi bàn trong ngày tái xuất. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

CLB Đồng Nai giành chiến thắng 3-0 trước Đại học Văn Hiến trong trận giao hữu, khép lại màn thử nghiệm đội hình đầy tích cực. Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của đội trưởng Công Phượng sau chấn thương, được đánh dấu bằng một pha lập công đẹp mắt, mang đến tín hiệu lạc quan cho ban huấn luyện.

Đội chủ nhà ra sân với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, trao cơ hội cho nhiều gương mặt ít được thi đấu nhằm kiểm nghiệm chiều sâu lực lượng. Việc không tung ra đội hình mạnh nhất cho thấy mục tiêu chính của trận đấu là tạo điều kiện cọ xát, đồng thời giúp các trụ cột như Công Phượng và Đức Cường lấy lại cảm giác thi đấu.

Cá nhân Công Phượng đang từng bước hồi phục chấn thương gặp phải trước khi mùa giải mới khởi tranh. Từ đầu mùa, anh chưa ra sân trận nào cho Đồng Nai. Hồi đầu tháng, cầu thủ sinh năm 1995 trở lại sân tập, thực hiện các bài tập nhẹ dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế. Dù vậy, thời điểm anh tái xuất chính thức chưa được xác định.

Màn tái xuất cho thấy Công Phượng có thể trở lại tập luyện với cường độ cao và rất gần với việc trở lại thi đấu. Trong khi đó, Đồng Nai duy trì phong độ ấn tượng với 17 điểm sau 7 vòng đấu ở V.League 2, dẫn đầu bảng xếp hạng và hơn đội xếp thứ hai Khánh Hòa đúng 1 điểm.

Minh Nghi

