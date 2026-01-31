Công Phượng không được tính bàn thắng

Tối 31/1, Nguyễn Công Phượng đá chính trận đầu tiên ở mùa giải này khi CLB Đồng Nai thắng Khánh Hòa với tỷ số 3-1 thuộc vòng 8 V.League 2.

Công Phượng có cảm giác banh khá tốt sau khi trở lại từ chấn thương.

Sân Bình Phước trở thành tâm điểm của giải hạng Nhất khi Đồng Nai tiếp đón Khánh Hòa trong trận cầu mang tính quyết định ngôi đầu, bởi 2 đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Sức nóng của cuộc đối đầu càng được đẩy lên cao với sự trở lại được chờ đợi của Công Phượng, sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Từ đầu mùa, Công Phượng chưa ra sân phút nào do chấn thương. Dù vậy, anh hồi phục và có màn chạy đà hoàn hảo.

Thực tế, Công Phượng liên tục ghi bàn và kiến tạo ở những trận giao hữu của CLB Đồng Nai, cho thấy thể trạng và cảm giác bóng khá tốt. Và anh chứng minh điều đó bằng pha dứt điểm giúp Đồng Nai gỡ hòa trước Khánh Hòa.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách gây sốc khi sớm vượt lên dẫn trước. Phút thứ 4, từ một pha phản công nhanh, Khánh Dũng căng ngang chuẩn xác để Hà Minh Đức băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Khánh Hòa.

Bị thủng lưới sớm, Đồng Nai đẩy cao đội hình và dần chiếm lĩnh thế trận. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội chủ nhà vẫn phải dè chừng trước những pha phản công sắc bén của đối thủ.

Phút 14, nỗ lực của Đồng Nai được đền đáp. Công Phượng đi bóng tự tin trước khi tung cú dứt điểm, bóng chạm chân hậu vệ Khánh Hòa đổi hướng bay vào lưới, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, do bóng đổi hướng sau khi chạm người hậu vệ, bàn thắng không được ban tổ chức ghi nhận cho Công Phượng mà được tính là pha phản lưới nhà.

Phút 32, Đồng Nai có cơ hội vượt lên dẫn trước khi Công Phượng mang về quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, cú sút kỹ thuật của Minh Vương lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Hai đội rời sân tạm nghỉ với thế cân bằng.

Đồng Nai tiếp tục duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.

Ở trận ra mắt mùa giải, Công Phượng chỉ góp mặt trong đội hình xuất phát trong 45 phút, trước khi được rút ra nghỉ để trao cơ hội thi đấu cho Lê Thanh Bình.

Sau giờ nghỉ, Đồng Nai liên tục ép sân nhưng vấp phải hàng thủ kỷ luật của Khánh Hòa. Phải tới phút 75, Đồng Nai mới bẻ gãy thế bế tắc bằng khoảnh khắc xuất thần của Đoàn Hải Quân. Từ ngoài vùng cấm, tiền vệ này tung cú vô lê nửa nẩy hoàn hảo, đưa bóng bay theo quỹ đạo cực khó giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Khi Khánh Hòa buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Đồng Nai tung đòn quyết định ở phút 85. Lê Thanh Bình bất ngờ sút tung lưới đối thủ từ góc cực hẹp, ấn định chiến thắng 3-1 bằng một siêu phẩm, khép lại màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Kết quả giúp Đồng Nai nới rộng cách biệt với Khánh Hòa lên thành 4 điểm ở cuộc đua giành vé thăng hạng V.League mùa này. Sau 8 vòng đấu, Công Phượng và đồng đội duy trì thành tích bất bại với 6 trận thắng.