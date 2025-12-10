Động thái của Zidane trước 'mớ hỗn loạn' tại Real Madrid

Zinedine Zidane dường như không quan tâm đến cơ hội trở lại Real Madrid và vẫn chờ được dẫn dắt tuyển quốc gia Pháp.

Zidane không có ý định liên hệ với Real Madrid.

Huyền thoại của Real Madrid vừa trở thành cổ đông của Union Club de Touraine, một đội bóng đang thi đấu tại giải hạng năm của Pháp.

Theo AS, Zidane đầu tư 10.000 euro vào đội bóng này sau lời thuyết phục của Franck Riboud, cựu CEO của tập đoàn Danone và cũng là người bạn thân thiết lâu năm của ông. Riboud đang dẫn dắt một dự án tham vọng nhằm đưa Union Club de Touraine thăng hạng lên giải hạng tư ngay trong mùa giải tới, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một đội bóng chuyên nghiệp trong tương lai không xa. Việc Zidane tham gia góp vốn không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn là cú hích về hình ảnh cho một dự án đầy tham vọng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Zidane tham gia đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá. Trước đó, vào năm 2011, thông qua Riboud, ông từng trở thành cổ đông của Evian-Thonon-Gaillard, đội bóng từng gây tiếng vang khi lọt vào chung kết Cúp Pháp 2013 và loại PSG của Carlo Ancelotti ở tứ kết. Ngoài ra, Zizou cũng từng hỗ trợ Rodez, quê hương của vợ ông, vượt qua thời điểm nguy cơ phá sản.

Dù hiện tại dành thời gian cho các trận giao hữu của huyền thoại hay các hoạt động thương mại, Zidane vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng tuyển Pháp sau World Cup sắp tới. Nhiều nguồn tin khẳng định thỏa thuận giữa ông và Liên đoàn bóng đá Pháp đã gần như hoàn tất, mở ra chương mới cho “Zizou” trên băng ghế huấn luyện.