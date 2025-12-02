Real Madrid cân nhắc đưa Zidane trở lại

Theo nguồn tin từ châu Âu, Zinedine Zidane được xem là lựa chọn duy nhất của Real Madrid trong trường hợp đội bóng buộc phải thay đổi HLV ngay trong mùa giải.

Quan điểm này phản ánh sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo Real Madrid vào năng lực, uy tín và tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Pháp, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với những sức ép lớn về chuyên môn lẫn phòng thay đồ.

Zidane từng có hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid và để lại dấu ấn sâu đậm. Ông giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp, vô địch La Liga, cùng nhiều danh hiệu lớn khác. Khả năng điều tiết nhân sự, quản trị ngôi sao và giữ ổn định nội bộ của Zidane luôn được đánh giá cao. Đó cũng là lý do Real Madrid tin rằng nếu thay HLV giữa mùa, ông là người phù hợp nhất để lập tức ổn định đội bóng.

Việc xuất hiện thông tin Real Madrid “chốt” Zidane như giải pháp duy nhất cũng cho thấy ban lãnh đạo không muốn bước vào cuộc đàm phán với bất kỳ ứng viên nào khác. Nhiều chuyên gia nhận định Zidane vẫn nằm trong tầm theo dõi của Real Madrid dù ông đã rời đội bóng từ năm 2021. Trong mắt ban lãnh đạo, ông là biểu tượng chiến thắng và luôn sẵn sàng tái thiết nếu được mời trở lại.

Tuy vậy, tương lai của vị trí HLV trưởng vẫn đang phụ thuộc vào kết quả ở giai đoạn sắp tới. Nếu Real Madrid duy trì phong độ tích cực, mọi thứ có thể không thay đổi. Nhưng trong trường hợp thành tích đi xuống và nội bộ xuất hiện bất ổn, khả năng Zidane tái xuất sẽ trở thành chủ đề nóng bậc nhất tại Bernabeu.

Nguồn tin hiện chưa tiết lộ thêm chi tiết, nhưng việc cái tên Zidane lập tức trở thành tâm điểm đủ cho thấy ông vẫn là “phương án an toàn” và duy nhất mà Real Madrid thực sự tin tưởng khi cần một lần nữa xoay chuyển tình thế.