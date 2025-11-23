Cú sốc với Zidane

Zinedine Zidane có thể không dẫn dắt tuyển Pháp sau phát biểu của Philippe Diallo - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (FFF).

Người đứng đầu FFF phủ nhận khả năng Zidane sẽ tiếp quản tuyển Pháp.

Suốt thời gian qua, Zidane được đồn đoán sẽ thay thế Didier Deschamps sau World Cup 2026. Zizou rời Real Madrid từ năm 2021 và liên tục từ chối nhiều lời mời, khiến dư luận tin rằng ông đang chờ thời điểm phù hợp để dẫn dắt "Les Bleus".

Tuy nhiên, người đứng đầu FFF bất ngờ phủ nhận khả năng này. Ông nói với L’Équipe : "Nhiều điều có thể xảy ra, và có thể không theo cách mọi người dự đoán. Tôi luôn dành sự kính trọng lớn cho Zidane, cả những gì cậu ấy mang lại cho bóng đá Pháp lẫn sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng. Nhưng mọi chuyện phải đúng thời điểm. Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung cho World Cup".

Diallo cũng hé lộ thời điểm công bố người kế nhiệm Deschamps có thể diễn ra trước World Cup 2026, thay vì sau giải. Theo ông, FFF có hai khung giờ vàng là sau khi World Cup kết thúc, hoặc sớm hơn, vào khoảng tháng 3 hoặc 4/2026, nhằm tránh gây xáo trộn cho giai đoạn chuẩn bị trước giải.

Deschamps xác nhận ông sẽ rời vị trí HLV trưởng vào tháng 1 năm nay, khép lại hành trình 14 năm dẫn dắt tuyển quốc gia. Nhà cầm quân 57 tuổi đưa Pháp vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022, trở thành HLV tại vị lâu nhất lịch sử "Les Bleus".

Với phát ngôn của ông Diallo, tương lai của Zidane tại tuyển Pháp đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.