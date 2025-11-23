Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc với Zidane

  • Chủ nhật, 23/11/2025 19:53 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Zinedine Zidane có thể không dẫn dắt tuyển Pháp sau phát biểu của Philippe Diallo - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (FFF).

Người đứng đầu FFF phủ nhận khả năng Zidane sẽ tiếp quản tuyển Pháp.

Suốt thời gian qua, Zidane được đồn đoán sẽ thay thế Didier Deschamps sau World Cup 2026. Zizou rời Real Madrid từ năm 2021 và liên tục từ chối nhiều lời mời, khiến dư luận tin rằng ông đang chờ thời điểm phù hợp để dẫn dắt "Les Bleus".

Tuy nhiên, người đứng đầu FFF bất ngờ phủ nhận khả năng này. Ông nói với L’Équipe : "Nhiều điều có thể xảy ra, và có thể không theo cách mọi người dự đoán. Tôi luôn dành sự kính trọng lớn cho Zidane, cả những gì cậu ấy mang lại cho bóng đá Pháp lẫn sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng. Nhưng mọi chuyện phải đúng thời điểm. Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung cho World Cup".

Diallo cũng hé lộ thời điểm công bố người kế nhiệm Deschamps có thể diễn ra trước World Cup 2026, thay vì sau giải. Theo ông, FFF có hai khung giờ vàng là sau khi World Cup kết thúc, hoặc sớm hơn, vào khoảng tháng 3 hoặc 4/2026, nhằm tránh gây xáo trộn cho giai đoạn chuẩn bị trước giải.

Deschamps xác nhận ông sẽ rời vị trí HLV trưởng vào tháng 1 năm nay, khép lại hành trình 14 năm dẫn dắt tuyển quốc gia. Nhà cầm quân 57 tuổi đưa Pháp vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022, trở thành HLV tại vị lâu nhất lịch sử "Les Bleus".

Với phát ngôn của ông Diallo, tương lai của Zidane tại tuyển Pháp đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Zidane chốt tương lai

HLV Zinedine Zidane được cho là sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện và đang chờ tiếp quản tuyển Pháp sau World Cup 2026.

06:13 17/11/2025

Chiến thuật của Zidane khi gặp Barcelona gây sốt trở lại

HLV Zinedine Zidane để lại dấu ấn ngay trong lần đầu dẫn dắt Real Madrid đối đầu Barcelona, đội khi đó sở hữu bộ ba tấn công đáng sợ Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar.

12:20 15/11/2025

Em trai Mbappe lọt tầm ngắm Algeria

Sau màn ra mắt của Luca Zidane với đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đang theo dõi sát sao một số tài năng song tịch, và Ethan Mbappé là cái tên lọt tầm ngắm.

11:00 13/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

