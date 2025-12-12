Zidane bất ngờ xuất hiện tại Bernabeu

Sự hiện diện của Zinedine Zidane trên khán đài Bernabeu hôm 11/12 làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của HLV Xabi Alonso.

Zidane gây chú ý tại Bernabeu. Ảnh: Reuters.

Ở trận thua 1-2 của Real Madrid trước Man City tại Champions League, Zidane bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Bernabeu. Ông chăm chú theo dõi đội bóng cũ thi đấu, nhưng đáng tiếc Real nhận thất bại trên sân nhà.

Zidane xuất hiện trùng thời điểm ban lãnh đạo Real Madrid đang cân nhắc tương lai của HLV Alonso sau chuỗi trận bết bát. Trước trận thua Man City, Real chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ngay sau trận đấu, báo chí châu Âu đưa ra danh sách ứng viên có khả năng thay thế Alonso. HLV Jurgen Klopp nổi lên như ứng viên sáng giá nhất. Trong khi đó, Zidane, từng giúp Real giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp, được xếp thứ hai.

Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, khả năng Zidane tái hợp Real Madrid là rất thấp. Dù tên tuổi ông luôn được nhắc đến mỗi khi đội bóng Hoàng gia gặp khủng hoảng, huyền thoại người Pháp hiện không cân nhắc trở lại Bernabeu. Nguyên nhân là Zidane đang nhắm đến ghế HLV trưởng tuyển Pháp thay Didier Deschamps vào mùa hè tới.

Nguồn tin thậm chí cho rằng đôi bên đã có những thỏa thuận sơ bộ, khiến Zidane tập trung hoàn toàn vào cơ hội dẫn dắt "Les Bleus".

Trong một phát biểu gần đây, Zidane cũng thừa nhận mong muốn trở lại công việc huấn luyện: “Tôi muốn dẫn dắt đội tuyển Pháp vào một ngày nào đó. Chắc chắn tôi sẽ trở lại với nghiệp cầm quân”.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.