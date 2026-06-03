HLV tuyển Pháp gây sốc với tiết lộ về Euro 2016

Theo HLV Didier Deschamps, FIFA từng cho biết bàn thắng quyết định trong trận chung kết EURO 2016 của Bồ Đào Nha có nguy cơ bị hủy nếu công nghệ VAR được áp dụng.

Deschamps tỏ ra tiếc nuối khi VAR không được áp dụng sớm hơn.

Trong buổi phỏng vấn mới đây với The Touchline, HLV Didier Deschamps nhắc lại hai thất bại đau đớn nhất cùng tuyển Pháp ở các trận chung kết lớn. Đó là trận thua Bồ Đào Nha tại EURO 2016 và Argentina ở World Cup 2022.

Chiến lược gia người Pháp thừa nhận cả hai thất bại đều để lại cảm giác tiếc nuối bởi đội bóng của ông đã ở rất gần vinh quang trước khi gục ngã theo cách nghiệt ngã nhất. "Nhìn lại, cả hai trận chung kết năm 2016 và 2022 đều rất đau đớn vì mọi thứ kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất đối với chúng tôi", Deschamps chia sẻ.

Đáng chú ý, nhà cầm quân 57 tuổi cũng tiết lộ một thông tin khiến nhiều người bất ngờ. Trong một cuộc họp của FIFA diễn ra nhiều năm sau đó, ông được cho biết bàn thắng quyết định của Bồ Đào Nha ở chung kết EURO 2016 có thể đã không được công nhận nếu công nghệ VAR được áp dụng.

Theo Deschamps, FIFA xác định đã có một tình huống phạm lỗi ở đầu pha bóng dẫn tới bàn thắng của Eder trong hiệp phụ. Nếu VAR tồn tại vào thời điểm đó, trọng tài có thể xem lại tình huống và hủy bàn thắng.

Dù vậy, HLV tuyển Pháp không muốn đào sâu vào những giả định. Ông khẳng định điều đó không thể thay đổi lịch sử cũng như danh hiệu mà Bồ Đào Nha giành được trên đất Pháp cách đây một thập kỷ.

Ở trận chung kết EURO 2016, Eder ghi bàn ở phút 109 giúp Bồ Đào Nha thắng 1-0 và lần đầu tiên vô địch châu Âu. Sáu năm sau, tuyển Pháp tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu lớn khi thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu ở chung kết World Cup 2022.

Những ký ức ấy vẫn là vết cứa khó quên với Deschamps, dù ông đã xuất sắc đưa tuyển Pháp vào hai trận chung kết World Cup các năm 2018, 2022 và một trận chung kết EURO 2016 trong một thập kỷ qua.

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