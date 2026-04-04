Huyền thoại World Cup chạy Uber

Huyền thoại Hakan Sukur ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup, song hiện tại ông lặng lẽ mưu sinh bằng nghề lái xe công nghệ.

Sukur chỉ cần 11 giây để ghi bàn vào lưới Hàn Quốc tại World Cup 2002, cũng là pha lập công nhanh nhất lịch sử giải đấu. Khoảnh khắc chớp nhoáng góp phần giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành hạng 3 chung cuộc, đồng thời đưa Sukur trở thành biểu tượng bất tử của bóng đá nước này.

Trong những năm tháng đỉnh cao, Sukur là nỗi ám ảnh với mọi hàng phòng ngự châu Âu khi khoác áo Galatasaray. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm lạnh lùng cùng bản năng sát thủ giúp ông được mệnh danh là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế nhưng sau khi giải nghệ, cuộc đời "Vua sư tử" lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Rời xa sân cỏ và ánh đèn danh vọng, Sukur trải qua nhiều biến cố khiến cuộc sống thay đổi chóng mặt. Từ vị thế của một huyền thoại World Cup, ông phải bắt đầu lại từ con số không nơi đất khách.

Trong những chia sẻ hiếm hoi, Sukur cho biết ông làm nhiều công việc để mưu sinh tại Mỹ, trong đó có lái xe công nghệ Uber tại bang California. Hình ảnh một cựu danh thủ từng làm rạng danh cả dân tộc nay âm thầm chạy xe kiếm sống khiến không ít người hâm mộ cảm thấy xót xa.

Dù vậy với người yêu bóng đá, cái tên Sukur vẫn luôn gắn liền với ký ức về một sát thủ vùng cấm. Ông tạo nên khoảnh khắc bất tử chỉ sau 11 giây, điều mà lịch sử World Cup khó có thể lặp lại.

