Hai bộ mặt của Cancelo

Thi đấu xông xáo cùng đường chuyền quyết định cho Robert Lewandowski ghi bàn, Joao Cancelo đóng vai trò "playmaker" từ hàng thủ của Barcelona.

Trong cuộc đối đầu với Atletico Madrid sáng 5/4, Cancelo không đơn thuần là một hậu vệ cánh. Anh vận hành như một tiền vệ tổ chức, góp phần định hình cách Barcelona triển khai bóng từ phần sân nhà.

Theo dữ liệu từ Opta và WhoScored, Cancelo chạm bóng 85 lần, thuộc nhóm cao nhất đội. Tỷ lệ chuyền chính xác đạt gần 88%, cho thấy sự ổn định trong các pha luân chuyển. Nhưng giá trị lớn nhất nằm ở cách anh triển khai bóng. Hai đường chuyền mở ra cơ hội (key passes) đều xuất phát từ những tình huống bó vào trung lộ, nơi Cancelo đóng vai trò như một "số 8 lệch trái".

Thay vì bám biên, cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên di chuyển vào trung lộ. Tại đây, anh kết nối với tuyến giữa và thực hiện các pha xử lý mang tính sáng tạo. Ba lần rê bóng thành công giúp Cancelo thoát pressing, đồng thời kéo giãn cấu trúc phòng ngự của Atletico.

Màn trình diễn xuất sắc của Cancelo trước Atletico Madrid ở khâu tấn công.

Khả năng tạt bóng cũng được duy trì với 5 quả tạt, trong đó 2 lần tìm đến đồng đội. Tuy nhiên, Cancelo không phải mẫu cầu thủ chơi an toàn. Anh chấp nhận rủi ro để đổi lấy đột biến.

Điều này thể hiện rõ qua 14 lần mất bóng – con số cao với một hậu vệ. Phần lớn đến từ các pha xử lý trong không gian hẹp hoặc những tình huống giữ bóng thêm nhịp. Khi mất bóng, Barcelona lập tức đối mặt nguy cơ phản công, đặc biệt ở hành lang trái – khu vực Cancelo thường xuyên bỏ lại phía sau.

Ở khía cạnh phòng ngự, anh có 2 pha tắc bóng thành công nhưng cũng bị qua người 3 lần. Những con số này phản ánh sự đánh đổi trong vai trò mà Cancelo đảm nhận.

Trận đấu với Atletico Madrid cho thấy rõ bản chất của Cancelo. Anh là một "playmaker" xuất phát từ hàng thủ, mang lại khả năng sáng tạo hiếm có cho Barcelona, nhưng đi kèm là rủi ro chiến thuật. Khi kiểm soát được thế trận, Cancelo trở thành chìa khóa mở khóa lối chơi. Ngược lại, chỉ một khoảnh khắc mất bóng cũng đủ khiến đội nhà trả giá.