Bóng đá trẻ Việt Nam gây sửng sốt

Chỉ trong 4 tháng, bóng đá trẻ Việt Nam liên tiếp tạo tiếng vang với việc về thứ ba tại VCK U23 châu Á và giành vé dự U17 World Cup 2026.

U23 Việt Nam tạo tiếng vang hồi đầu năm với vị trí thứ 3 chung cuộc ở giải châu Á.

Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 với vị trí hạng 3 chung cuộc, đến lượt U17 Việt Nam gây tiếng vang mạnh mẽ khi giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 và chính thức đoạt suất dự U17 World Cup.

Ở đấu trường U23 châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik gây ấn tượng khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để tiến sâu vào giải. Đặc biệt, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp đại diện Việt Nam khép lại giải đấu với hạng 3 chung cuộc.

Trong khi đó, U17 Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi ngày thăng hoa cho bóng đá trẻ nước nhà. Đội bóng của HLV Cristiano Roland xuất sắc đứng đầu bảng C tại VCK U17 châu Á 2026 sau chiến thắng 3-2 cảm xúc trước U17 UAE rạng sáng 14/5.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của Hàn Quốc, Yemen và UAE. Dù vậy, các cầu thủ trẻ vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để giành ngôi đầu bảng, qua đó trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại vòng knock-out.

Tấm vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar càng khiến thành tích trở nên đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.

Việc các đội tuyển trẻ liên tiếp gặt hái thành công cho thấy công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đi đúng hướng. Từ U23 đến U17, các cầu thủ cải thiện kỹ thuật và thể hiện sự tự tin, khả năng cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Vào lúc 0h ngày 17/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào cuộc chạm trán U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.