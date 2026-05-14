Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá trẻ Việt Nam gây sửng sốt

  • Thứ năm, 14/5/2026 09:45 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chỉ trong 4 tháng, bóng đá trẻ Việt Nam liên tiếp tạo tiếng vang với việc về thứ ba tại VCK U23 châu Á và giành vé dự U17 World Cup 2026.

U23 Việt Nam tạo tiếng vang hồi đầu năm với vị trí thứ 3 chung cuộc ở giải châu Á.

Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 với vị trí hạng 3 chung cuộc, đến lượt U17 Việt Nam gây tiếng vang mạnh mẽ khi giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 và chính thức đoạt suất dự U17 World Cup.

Ở đấu trường U23 châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik gây ấn tượng khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để tiến sâu vào giải. Đặc biệt, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp đại diện Việt Nam khép lại giải đấu với hạng 3 chung cuộc.

Trong khi đó, U17 Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi ngày thăng hoa cho bóng đá trẻ nước nhà. Đội bóng của HLV Cristiano Roland xuất sắc đứng đầu bảng C tại VCK U17 châu Á 2026 sau chiến thắng 3-2 cảm xúc trước U17 UAE rạng sáng 14/5.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của Hàn Quốc, Yemen và UAE. Dù vậy, các cầu thủ trẻ vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để giành ngôi đầu bảng, qua đó trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại vòng knock-out.

Tấm vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar càng khiến thành tích trở nên đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.

Việc các đội tuyển trẻ liên tiếp gặt hái thành công cho thấy công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đi đúng hướng. Từ U23 đến U17, các cầu thủ cải thiện kỹ thuật và thể hiện sự tự tin, khả năng cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Vào lúc 0h ngày 17/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào cuộc chạm trán U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.

62% kiểm soát bóng và lời khẳng định của U17 Việt Nam

Tấm vé tới U17 World Cup 2026 là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam.

8 giờ trước

Thấy gì đáng mừng khi U17 Việt Nam liên tục ăn mừng kiểu CR7

Từ thế bị dẫn bàn chỉ sau 16 giây đến chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam viết nên một trong những trang sử đẹp nhất của bóng đá trẻ nước nhà.

9 giờ trước

U17 Việt Nam dự kỳ World Cup đặc biệt nhất

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự U17 World Cup, giải đấu sẽ được tổ chức tại Qatar năm 2026 với số lượng kỷ lục 48 đội tham dự.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Việt Nam Việt Nam

    Đọc tiếp

    U17 Viet Nam tao thanh tich moi tai giai chau A hinh anh

    U17 Việt Nam tạo thành tích mới tại giải châu Á

    2 giờ trước 15:45 14/5/2026

    0

    U17 Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý