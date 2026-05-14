62% kiểm soát bóng và lời khẳng định của U17 Việt Nam

Tấm vé tới U17 World Cup 2026 là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 World Cup.

Lịch sử bóng đá Việt Nam vừa được viết thêm một chương mới khi U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026. Thành thật mà nói, trước khi VCK U17 châu Á 2026 khởi tranh, có lẽ rất nhiều người chỉ dám hy vọng một cách dè dặt vào kỳ tích ấy.

Thành quả xứng đáng được ngợi ca

Với nhiều nền bóng đá phát triển, việc một đội trẻ góp mặt ở sân chơi World Cup có thể là điều quen thuộc. Nhưng với bóng đá Việt Nam, tấm vé đến U17 World Cup 2026 là chiến công thực sự đáng tự hào.

Cần nhớ rằng nếu đặt lên bàn cân tương quan của bóng đá châu Á, Việt Nam vẫn chưa thuộc nhóm hàng đầu. Phía trên chúng ta còn nhiều nền bóng đá mạnh hơn cả về truyền thống, chất lượng đào tạo lẫn vị thế trên bảng xếp hạng FIFA. Bởi vậy, việc U17 Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á để giành quyền góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh là cột mốc rất đáng ghi nhận.

Quan trọng hơn, U17 Việt Nam giành vé hoàn toàn bằng thực lực chứ không phải nhờ may mắn. Đó là thành quả đến từ sự nỗ lực về chuyên môn, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh thi đấu của cả tập thể.

U17 Việt Nam cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi.

Suốt vòng bảng, ngoại trừ thời gian cuối trận gặp U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam luôn thể hiện hình ảnh của một đội bóng tự tin và có bản sắc. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland không chọn lối đá phòng ngự tiêu cực hay chỉ chờ đối thủ mắc sai lầm để phản công.

Thay vào đó, đội bóng trẻ Việt Nam chủ động cầm bóng, tổ chức thế trận và chơi thứ bóng đá giàu tính tập thể. Triết lý “lấy tấn công làm phòng ngự” được vận hành dựa trên sự gắn kết của cả đội cùng nền tảng kỹ thuật tương đối tốt. Đó cũng chính là “sức mạnh Việt Nam” mà Cristiano Roland nhiều lần nhắc tới, nơi không một cá nhân nào được đặt cao hơn tập thể.

Sức mạnh của niềm tin và bản lĩnh

Nếu chiến thắng trước U17 Yemen nằm trong dự liệu, thì màn ngược dòng đánh bại U17 UAE thực sự vượt ngoài kỳ vọng khi nhìn vào tương quan giữa hai nền bóng đá.

Trong bối cảnh chỉ cần hòa để đi tiếp, U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy chủ động và áp đảo đối thủ về thế trận. Theo thống kê của AFC, đội bóng của Cristiano Roland kiểm soát bóng tới 62,3%. Tỷ lệ chuyền chính xác gần 80% cùng hiệu quả tranh chấp ấn tượng cho thấy U17 Việt Nam không thắng nhờ khoảnh khắc may mắn, mà bằng một màn trình diễn giàu tính thuyết phục.

Đi cùng thế trận tích cực ấy là hiệu quả trong các tình huống dứt điểm. Ba bàn thắng vào lưới U17 UAE phản ánh sự tự tin và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tinh thần thi đấu cũng là điểm đáng khen lớn khác. Việc nhận bàn thua ngay ở phút đầu tiên tưởng như sẽ khiến U17 Việt Nam rơi vào trạng thái hoang mang. Nhưng thực tế, cú sốc ấy lại giúp các cầu thủ có thêm thời gian để điều chỉnh, lấy lại nhịp chơi và bình tĩnh hơn trong cách triển khai thế trận.

U17 Việt Nam đang tạo ra kỳ tích tại VCK U17 châu Á.

Bài học từ thất bại trước U17 Hàn Quốc cũng giúp đội bóng trưởng thành hơn. Sau trận thua ấy, U17 Việt Nam hiểu rằng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến mọi nỗ lực sụp đổ. Và trước UAE, các cầu thủ trẻ cho thấy bản lĩnh đáng nể khi không hề đánh mất tinh thần dù bị dẫn trước rất sớm.

Từ chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đến tấm vé dự World Cup, U17 Việt Nam đang đi trên hành trình đẹp nhất của bóng đá trẻ nước nhà trong nhiều năm qua.

Giấc mơ giờ không còn nằm trên giấy. Nó đã trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Phía trước Nguyễn Lực cùng đồng đội là trận tứ kết gặp U17 Australia, đối thủ từng thất bại trước chính U17 Việt Nam ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Chiến thắng năm ấy sẽ là điểm tựa để người hâm mộ tiếp tục tin rằng đội bóng trẻ này còn có thể tiến xa hơn nữa.