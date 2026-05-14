Các đại gia V.League tranh giành ngôi sao Việt kiều mới

Trung vệ Việt kiều người Pháp Julien Mouillon đã về tới Việt Nam trưa nay (14/5).

Trung vệ Julien Mouillon sinh năm 1997 tại Saint-Raphael (Pháp), có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1,85 m, thuận chân phải, anh thi đấu sở trường ở vị trí trung vệ, nhưng cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự khi cần thiết. Trưởng thành từ lò đào tạo Fréjus Saint-Raphaël, Mouillon được đôn lên đội một từ năm 2015 và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ thể hình lý tưởng, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng tư duy đọc tình huống tốt.

Julien Mouillon rạng rỡ ở sân bay Nội Bài trưa 14/5. Ảnh: Trọng Hiếu.

Thời gian gần đây, Mouillon nhận được sự quan tâm từ một số CLB V.League như Ninh Bình hay CAHN. Ngày 14/5, cầu thủ này cùng vợ đã có mặt tại Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu môi trường bóng đá và văn hóa nơi đây trước khi đưa ra quyết định về tương lai.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews khi vừa đặt chân tới quê hương của mẹ, Mouillon không giấu được sự xúc động. Anh cho biết gia đình, đặc biệt là mẹ, luôn ủng hộ hành trình này. “Khi biết tôi sang Việt Nam để thử sức với bóng đá, mẹ đã rất xúc động, tự hào và hạnh phúc. Bà luôn mong muốn có ngày trở về quê hương. Bà nói rằng nếu tôi thi đấu ở Việt Nam, bà chắc chắn sẽ bay về để theo dõi tôi thi đấu”, trung vệ sinh năm 1997 chia sẻ.

Trước chuyến đi, Mouillon đã có thời gian tìm hiểu khá kỹ về bóng đá Việt Nam. Theo anh, V.League đang có những bước phát triển đáng kể, cả về chất lượng chuyên môn lẫn mức độ cạnh tranh: “Tôi đã theo dõi bóng đá Việt Nam trong vài năm gần đây. Gần đây, tôi tìm hiểu kỹ hơn thông qua các video tổng hợp, các trận đấu và kết quả của các CLB. Tôi nhận thấy trình độ bóng đá tại đây đang phát triển rất tốt, các trận đấu có tính cạnh tranh cao”.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vỉnh ra sân bay đón Julien Mouillon.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tình cảm gia đình và nguồn gốc Việt Nam cũng là động lực lớn khiến Mouillon cân nhắc nghiêm túc việc thi đấu tại đây. Trung vệ 29 tuổi không giấu tham vọng được khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai, nếu đủ điều kiện.

“Tôi rất hứng thú với những lời mời từ Việt Nam. Đây là quê hương của mẹ tôi, nên nếu có cơ hội thi đấu tại đây, đó sẽ là điều rất đặc biệt. Xa hơn, tôi hy vọng có thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”, anh bày tỏ.

Một trong những nguồn động lực lớn với Mouillon là người bạn thân Cao Pendant Quang Vinh – cầu thủ đã có thời gian thi đấu và nhập tịch thành công tại Việt Nam. Những chia sẻ tích cực từ Quang Vinh về môi trường bóng đá, con người và cuộc sống tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy Mouillon đưa ra quyết định sang tìm hiểu thực tế.