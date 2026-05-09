Thua trong thế hơn người, CLB Hà Nội bật khỏi top 3

Tối 9/5, thất bại 0-1 trước CLB Thanh Hóa ở vòng 22 V.League 2025/26 khiến Hà Nội bật khỏi top 3 trên bảng xếp hạng.

Trước sức ép phải thi đấu trên sân khách trước một đối thủ khó chịu như Thanh Hóa nhưng CLB Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép ngay từ đầu. Tuy nhiên, trước lối chơi áp sát quyết liệt của đội chủ nhà, các phương án triển khai của đội khách gặp nhiều khó khăn. Không gian bị bó hẹp khiến những pha phối hợp ở khu vực cuối sân thiếu đi sự hiệu quả.

Phút 38, CLB Thanh Hóa có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống tổ chức tấn công đơn giản, Ngọc Mỹ di chuyển không bóng thông minh trước khi bật cao đánh đầu cận thành, không cho thủ môn Văn Chuẩn cơ hội cản phá. Bàn thắng này cho thấy sự khác biệt trong khả năng tận dụng cơ hội của đội chủ nhà.

CLB Hà Nội sau đó nỗ lực tìm bàn gỡ và có những cơ hội đáng chú ý. Hoàng Hên là điểm sáng khi liên tiếp tạo ra hai tình huống nguy hiểm. Dù vậy, sau thời gian gây sức ép, đội khách dần đánh mất nhịp chơi. Cú sút vọt xà từ xa của Công Nhật phần nào phản ánh sự bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người khi Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Xuân Mạnh, quyết định được đưa ra sau khi trọng tài tham khảo VAR. Dù vậy, lợi thế hơn người không giúp Hà Nội xoay chuyển tình thế.

Sang hiệp 2, đội khách gia tăng sức ép nhưng lối chơi trở nên đơn điệu, chủ yếu dựa vào những pha tạt bóng từ hai biên. Hoàng Hên tiếp tục hoạt động năng nổ bên cánh trái, liên tục đưa bóng vào trong cho các ngoại binh như Passira hay Fisher, nhưng hiệu quả không cao. Phút 58, anh có cú đá phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Eli Nie đã xuất sắc cản phá.

Phút 86, CLB Hà Nội đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa sau pha đánh đầu của Passira, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi của Thành Chung với thủ môn đối phương sau khi VAR vào cuộc. Đây cũng là dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của đội khách.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho CLB Thanh Hóa. Kết quả này khiến Hà Nội rơi khỏi top 3, trong khi đội chủ nhà vươn lên vị trí thứ 8 với 24 điểm sau 22 vòng. Ở trận đấu cùng ngày, Ninh Bình đánh bại Hải Phòng 2-1 để có 41 điểm, qua đó chiếm vị trí thứ ba và tạo khoảng cách 2 điểm so với chính Hà Nội trong cuộc đua nhóm đầu.