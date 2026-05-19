Lý do MU chưa bổ nhiệm Carrick

MU chưa chính thức công bố Michael Carrick làm HLV trưởng dài hạn, dù hai bên đạt thỏa thuận về hợp đồng.

MU cần thảo luận thêm với Carrick về đội ngũ huấn luyện.

Theo truyền thông Anh, Carrick đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với MU. Ban lãnh đạo MU muốn hoàn tất viêc bổ nhiệm Carrick sau trận thắng Nottingham Forest hôm 18/5. Tuy nhiên, quá trình thương thảo về đội ngũ trợ lý khiến mọi thứ bị trì hoãn.

Carrick muốn tiếp tục làm việc với ê-kíp mà ông xây dựng kể từ khi được giao quyền dẫn dắt đội bóng hồi tháng 1. Đáng chú ý trong số đó là Steve Holland, cựu trợ lý tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate.

Holland được đánh giá là nhân tố giàu kinh nghiệm bậc nhất trong ban huấn luyện mới của MU. Ông tham dự 2 kỳ World Cup và 2 kỳ Euro cùng tuyển Anh, đồng thời làm việc dưới trướng hàng loạt HLV danh tiếng như Carlo Ancelotti, Jose Mourinho hay Antonio Conte tại Chelsea.

Ngoài Holland, Carrick cũng muốn giữ lại các cộng sự thân cận như Jonathan Woodgate, Jonny Evans hay Darren Fletcher trong bộ máy mới.

Sau giai đoạn tăng tốc giúp MU giành vị trí thứ 3 ở Premier League, Carrick nhận được sự tín nhiệm lớn từ ban lãnh đạo. Vấn đề lúc này là việc nhà cầm quân 44 tuổi sẽ được trao bao nhiêu quyền lực để xây dựng triều đại của riêng mình tại Old Trafford.

