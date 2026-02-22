Tổng thống Donald Trump gây bão khi công khai kêu gọi Cristiano Ronaldo sang Mỹ thi đấu, đồng thời tôn vinh siêu sao người Bồ Đào Nha là "Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời".

Ông Trump muốn Ronaldo sang Mỹ chơi bóng.

Thông điệp được đăng tải qua tài khoản TikTok của ông Trump và sau đó được chia sẻ rộng rãi, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đoạn video, Tổng thống Mỹ trực tiếp nhắn gửi: "Ronaldo, anh là người vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng tôi cần anh ở nước Mỹ. Hãy đến ngay, chúng tôi cần anh sớm nhất có thể".

Lời kêu gọi lập tức tạo nên làn sóng tranh luận. Nhiều người xem đây là màn chiêu mộ hài hước nhằm đưa Ronaldo tới MLS, trong bối cảnh giải nhà nghề Mỹ ngày càng thu hút các siêu sao quốc tế. Hiện tại, Ronaldo khoác áo Al Nassr tại Saudi Arabia, nhưng với tầm ảnh hưởng toàn cầu, bất kỳ tin đồn chuyển nhượng nào liên quan đến CR7 đều đủ sức làm dậy sóng dư luận.

Việc ông Trump gọi Ronaldo là "GOAT" cũng thổi bùng trở lại cuộc tranh luận lâu năm về vị thế của tiền đạo 41 tuổi trong ngôi đền huyền thoại bóng đá. Đây không phải lần đầu Tổng thống Mỹ công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với các biểu tượng thể thao hàng đầu.

Câu chuyện chưa dừng ở đó. Ông Trump còn chia sẻ một video do AI tạo ra, mô phỏng cảnh ông và Ronaldo phối hợp chơi bóng trong Phòng Bầu dục. Đoạn clip mang màu sắc dàn dựng với những pha chuyền bóng giả tưởng, càng làm tăng tính giải trí và độ lan tỏa trên không gian mạng.

Dù chỉ dừng ở mức phát ngôn, lời kêu gọi của ông Trump một lần nữa cho thấy sức hút thương mại và văn hóa bền bỉ của Ronaldo. Ở tuổi 41, tên tuổi anh vẫn đủ sức trở thành tâm điểm tại Mỹ chỉ với thông điệp ngắn gọn từ Nhà Trắng.

