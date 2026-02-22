Ronaldo chốt tương lai

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về tương lai, Cristiano Ronaldo khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với bóng đá Saudi Arabia.

Ronaldo cam kết tương lai với Al Nassr. Ảnh: Reuters.

"Tôi thuộc về Saudi Arabia. Đây là đất nước chào đón tôi, gia đình và bạn bè tôi. Tôi hạnh phúc ở đây và muốn tiếp tục ở lại", Ronaldo chia sẻ sau chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Hazem tại vòng 22 Saudi Pro League rạng sáng 22/2.

Phát biểu dứt khoát của CR7 được xem như lời cam kết mạnh mẽ trong bối cảnh tương lai của anh bị đặt dấu hỏi. Cách đây vài tuần, CR7 tạo nên cú sốc khi từ chối thi đấu cho Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra không hài lòng khi đội nhà thiếu sự đầu tư từ giới chủ nếu so sánh với kình địch Al Hilal.

Sau 3 trận vắng mặt liên tiếp, Ronaldo quyết định trở lại thi đấu khi một số yêu cầu được đáp ứng, bao gồm việc thanh toán các khoản lương còn tồn đọng cho nhân viên và trao thêm quyền điều hành cho ban lãnh đạo CLB.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ sau khi trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

Với cú đúp vào lưới Al Hazem, Ronaldo ghi 120 bàn sau 135 lần ra sân cho Al Nassr trên mọi đấu trường. Ở mùa giải này, anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của CLB với 20 bàn tại giải quốc nội.

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên vào lưới Al Hazem cũng giúp Ronaldo chạm mốc 500 pha lập công kể từ khi bước qua tuổi 30. Đây là kỷ lục hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Phần lớn các cầu thủ thường suy giảm hiệu suất ở giai đoạn này, nhưng Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn ổn định trong nhiều năm.

Chiến thắng trước Al Hazem cũng giúp Al Nassr chiếm ngôi đầu bảng từ Al Hilal với khoảng cách 1 điểm. Đội bóng của Ronaldo đang có lợi thế về phong độ và sự ổn định.

