Ronaldo tạo bước ngoặt trong cuộc đua vua phá lưới SPL

Cuộc đua Vua phá lưới Saudi Pro League (SPL) mùa giải năm nay bước vào giai đoạn gay cấn sau màn trở lại ngoạn mục của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo chứng tỏ đẳng cấp tại SPL. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 4-0 của Al-Nassr trước Al-Hazem rạng sáng 22/2, Ronaldo khẳng định đẳng cấp khi lập cú đúp. Phút 14, anh mở tỷ số bằng pha dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thắng thứ 963 trong sự nghiệp. Đến phút 79, CR7 hoàn tất cú đúp, nâng tổng số bàn thắng lên 964, tiến sát cột mốc lịch sử 1.000 bàn.

Hai pha lập công này cũng giúp Ronaldo nâng thành tích lên 20 bàn tại giải quốc nội mùa này. Đáng chú ý, kể từ khi bước sang tuổi 30, anh ghi tới 501 bàn thắng trong sự nghiệp, minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao qua nhiều năm tháng.

Tuy nhiên, cuộc đua Vua phá lưới không chỉ xoay quanh Ronaldo. Ivan Toney đang là người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SPL. Chân sút của Al-Ahli vừa lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 gần đây, qua đó nâng tổng số bàn thắng lên 23 sau 23 vòng đấu.

Đáng nói, Toney có tới 3 cú hat-trick chỉ trong 7 trận gần nhất, cho thấy hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Sau quãng thời gian thăng trầm ở Premier League, tiền đạo này tỏa sáng rực rỡ tại Saudi Arabia với 46 bàn sau gần 2 mùa giải.

Xen giữa hai ngôi sao châu Âu trong cuộc đua vua phá lưới SPL là Julian Quinones, khi tiền đạo người Mexico có 21 bàn thắng. Anh chỉ kém Toney 2 pha lập công và hơn Ronaldo 1 bàn.

Cuộc đua "tam mã" cho danh hiệu Vua phá lưới SPL giữa Toney, Quinones và Ronaldo hứa hẹn sẽ gay cấn cho đến khi mùa giải khép lại. Ở 2 mùa gần nhất, Ronaldo giành danh hiệu này đầy thuyết phục.

Trong mùa 2024/25, CR7 đoạt giải với thành tích 25 bàn, vượt qua chính Toney (23 bàn).

