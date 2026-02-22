Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ronaldo

Rạng sáng 22/2, Cristiano Ronaldo chạm mốc 500 bàn thắng sau tuổi 30 với cú đúp trước Al Hazem ở vòng 22 Saudi Pro League.

Ronaldo liên tục ghi bàn sau tuổi 30.

Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong chiến thắng mới nhất của Al Nassr. Hai bàn thắng vào lưới Al Hazem mang về 3 điểm quan trọng và đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tính đến thời điểm này, Ronaldo ghi 120 bàn sau 135 lần ra sân cho Al Nassr trên mọi đấu trường. Riêng tại Saudi Pro League mùa giải năm nay, anh có 20 bàn sau 20 trận, chính thức trở lại cuộc đua vua phá lưới. Cú đúp trước Al Hazem giúp anh được bầu là Cầu thủ hay nhất trận đấu.

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên vào lưới Al Hazem cũng giúp Ronaldo chạm mốc 500 pha lập công kể từ khi bước qua tuổi 30. Đây là kỷ lục hiếm thấy của bóng đá đỉnh cao. Phần lớn các cầu thủ giảm hiệu suất ở giai đoạn này, nhưng Ronaldo lại duy trì phong độ ghi bàn ổn định trong nhiều năm.

Al Nassr chính thức trở lại vị trí dẫn đầu giải VĐQG Saudi Arabia khi thắng Al Hazem 4-0. Cuộc đua vô địch vẫn rất căng thẳng khi Al Nassr chỉ hơn Al Hilal một điểm, nhưng đội bóng của Ronaldo đang có lợi thế về phong độ và sự ổn định.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Anh ghi bàn đều đặn và duy trì thể trạng tốt và tinh thần thi đấu cao. Al Nassr đang hưởng lợi từ phong độ ấy. Và với Ronaldo, các cột mốc dường như vẫn chưa dừng lại. Hiện Ronaldo sở hữu 964 bàn trong sự nghiệp.