Alaves phản ứng vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia

Hậu vệ Facundo Garces vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng sau phán quyết của CAS, nhưng CLB Deportivo Alaves xác nhận cầu thủ này được phép tiếp tục tập luyện và duy trì hoạt động chuyên môn.

Alaves

CLB Alaves thông báo tôn trọng phán quyết mới nhất của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến hậu vệ Facundo Garces, người đang chịu án cấm thi đấu một năm vì vụ bê bối làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.

Trong thông báo phát đi ngày 5/3, đội bóng La Liga xác nhận Garces vẫn sẽ tập luyện cùng đội trong thời gian bị treo giò. Phán quyết của CAS cho phép cầu thủ này cùng sáu trường hợp khác được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá, bao gồm tập luyện và sinh hoạt cùng CLB.

Tuy nhiên, CAS vẫn giữ nguyên lệnh cấm thi đấu chính thức trong 12 tháng. Án phạt này được tính lùi từ tháng 9 năm ngoái, đồng nghĩa thời gian Garces đã chấp hành trước đó sẽ được trừ vào thời hạn kỷ luật.

"Cầu thủ bị cấm tham gia các trận đấu chính thức trong thời hạn 12 tháng, trong đó khoảng thời gian đã chấp hành trước đó được tính vào án phạt", Alaves cho biết trong thông cáo.

CLB Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh án phạt chỉ giới hạn ở việc thi đấu. Garces vẫn được phép tiếp tục duy trì hoạt động nghề nghiệp trong môi trường CLB.

"Lệnh cấm chỉ áp dụng với việc thi đấu. Garces có thể tiếp tục tập luyện và phát triển sự nghiệp chuyên môn cùng đội bóng trong giai đoạn này", thông báo của Alaves nêu rõ.

Alaves cho biết họ sẽ nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung phán quyết của CAS trước khi đưa ra các bước tiếp theo. "Chúng tôi tôn trọng quyết định của các cơ quan có thẩm quyền và sẽ xem xét chi tiết bản án". CLB khẳng định.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra kỷ luật liên quan đến việc làm giả giấy tờ nhập tịch để các cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trong phán quyết mới nhất, CAS bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời giữ nguyên khoản phạt tài chính 350.000 franc Thụy Sĩ mà FIFA trước đó áp đặt với tổ chức này.

Trong thời gian còn lại của án phạt, Garces sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thể lực và tập luyện cùng Alaves để sẵn sàng trở lại thi đấu khi lệnh cấm kết thúc.