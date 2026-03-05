Một tweet 12 năm trước bất ngờ quay lại ám ảnh MU

Một dòng tweet cũ của Manchester United bất ngờ được nhắc lại khi Will Osula, người từng được CLB chúc mừng khi mới 11 tuổi, ghi bàn quyết định giúp Newcastle đánh bại “Quỷ đỏ”.

Will Osula ghi bàn giúp Newcastle hạ MU.

Chiến thắng 2-1 của Newcastle trước Manchester United tại vòng 29 Ngoại hạng Anh rạng sáng 5/3 để lại nhiều chi tiết thú vị, trong đó đáng chú ý là câu chuyện xoay quanh tiền đạo Will Osula.

Phút 90 tại St James’ Park, chân sút người Đan Mạch vào sân từ ghế dự bị rồi thực hiện pha đi bóng bên cánh phải. Sau một nhịp xử lý khéo léo, Osula ngoặt bóng vào trong và tung cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng kịch tính cho đội chủ nhà.

Bàn thắng này đồng thời khiến Michael Carrick phải nhận thất bại đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Manchester United.

Ngay sau trận đấu, người hâm mộ trên mạng xã hội nhanh chóng đào lại một dòng tweet cũ từ tài khoản chính thức của Manchester United. Điều đặc biệt là bài đăng này có từ năm 2014, khi Osula mới 11 tuổi.

Khi đó, tiền đạo sinh năm 2003 tham gia sự kiện MU Soccer Schools World Skills Final, một cuộc thi kỹ năng dành cho các cầu thủ nhí được tổ chức ngay tại Old Trafford. Những người chiến thắng được bước ra sân trước trận đấu để trình diễn và nhận cúp.

Osula giành chiến thắng ở cuộc thi này. Trên sân Old Trafford, cậu bé người Đan Mạch được xướng tên qua hệ thống loa sân vận động và nhận cúp bên đường biên, cạnh huyền thoại Bryan Robson.

Manchester United sau đó đăng dòng tweet: “Chúc mừng cậu bé 11 tuổi William Osula đến từ Đan Mạch, người chiến thắng MU Soccer Schools World Skills Final hôm nay.”

Osula tạo ra khoảnh khắc đặc biệt trước MU.

Sau khi Osula ghi bàn vào lưới Manchester United, người hâm mộ nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng này. Không ít bình luận mang tính trêu đùa xuất hiện.

Một tài khoản viết: “Các anh có thể cập nhật xem bây giờ cậu ấy đang ở đâu không?”.

Một người khác bình luận: “Cuộc đời thật thú vị. Hôm nay chính cậu ấy đã đánh bại các anh”.

Thậm chí, tài khoản chính thức của Newcastle cũng tham gia cuộc trò chuyện khi trích dẫn lại dòng tweet kèm dòng chữ: “Thời gian trôi nhanh”.

Con đường phát triển của Osula không hề bằng phẳng. Đầu năm 2022, anh vẫn chưa có trận ra mắt đội một. Tiền đạo này trưởng thành từ học viện Copenhagen trước khi chuyển sang Sheffield United, và từng có thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Derby County.

Dưới thời Eddie Howe, Osula dần trở thành phương án tấn công hữu ích từ băng ghế dự bị của Newcastle.

Trong một đoạn phỏng vấn khi còn nhỏ sau chiến thắng tại Old Trafford năm 2014, Osula từng nói: “Tôi rất hạnh phúc, đó là một bất ngờ lớn. Tôi không nghĩ mình sẽ thắng”.

Cậu bé năm nào khi ấy gọi trải nghiệm tại Old Trafford là “ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời”. Nhưng với bàn thắng quyết định vào lưới Manchester United tại St James’ Park, Osula có lẽ đã có thêm một ký ức đáng nhớ hơn nhiều.

