Điều gì xảy ra nếu Tottenham rớt hạng nhưng vô địch Champions League

Dù đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn tại Premier League, Tottenham vẫn cho thấy bộ mặt tích cực ở đấu trường châu Âu.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

Rạng sáng 6/3, Tottenham tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29 Premier League. Kết quả này khiến Spurs chỉ hơn nhóm rớt hạng 1 điểm. Đội bóng thành London có nguy cơ rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Phong độ ở giải quốc nội của Tottenham rất đáng báo động. Đội bóng thành London trải qua chuỗi 11 trận không thắng, con số gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch trụ hạng ở mùa giải này. Nguy cơ phải xuống chơi ở Championship mùa tới là hoàn toàn có thật nếu tình hình của CLB không được cải thiện.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm tại giải quốc nội, Tottenham lại thể hiện bộ mặt tích cực hơn ở Champions League. Đại diện nước Anh đã giành quyền vào vòng knock-out sau khi kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ tư, với 5 chiến thắng sau 8 trận đấu.

Theo Opta, Tottenham có khoảng 3% cơ hội lọt vào trận chung kết Champions League diễn ra tại Budapest vào ngày 30/5. Khả năng họ đăng quang thậm chí còn thấp hơn, chỉ khoảng 1,2%. Dù vậy, việc kết thúc vòng bảng ở vị trí thuận lợi giúp Spurs có cơ hội tiến sâu tại Champions League và nhận khoản tiền thưởng hấp dẫn.

Tottenham đối diện kịch bản thảm họa nếu rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp hy hữu Tottenham vô địch Champions League nhưng lại rớt hạng tại Premier League, quy định của UEFA cho biết đội vô địch vẫn tự động giành vé dự Champions League mùa sau.

Tuy nhiên, chức vô địch châu Âu sẽ không thể giúp Tottenham tránh khỏi việc xuống hạng. Nếu kịch bản này xảy ra, họ vẫn phải thi đấu ở Championship mùa kế tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ mất nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình Premier League, dù tiền thưởng từ Champions League phần nào giúp giảm bớt tổn thất tài chính.

Nếu kịch bản trên xảy ra, lịch thi đấu của Tottenham khi đó cũng sẽ trở nên rất dày đặc. Spurs sẽ phải chơi 46 trận ở Championship, đồng thời tham dự Champions League, FA Cup và Carabao Cup. Trong trường hợp góp mặt tại FIFA Club World Cup 2026, khối lượng thi đấu còn lớn hơn nữa.

Trong lịch sử bóng đá châu Âu, chưa từng có đội bóng nào rơi vào tình huống vừa vô địch Champions League vừa xuống hạng ở giải quốc nội. Tuy nhiên, một tiền lệ gần giống đã xảy ra vào năm 2013 khi Wigan Athletic giành FA Cup nhưng vẫn xuống hạng khỏi Premier League. CLB này phải thi đấu tại Europa League trong khi đang chơi ở Championship ở mùa giải sau.

