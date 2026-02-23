Robot Trung Quốc gây sốt với màn múa lân trước cổng Camp Nou

Màn trình diễn robot đến từ Trung Quốc trở thành tâm điểm tại Spotify Camp Nou trong ngày Barcelona chào đón năm Ngọ 2026.

Robot Trung Quốc có màn múa lân trước sân Camp Nou.

Robot Trung Quốc đang gây sốt trên toàn cầu và mới đây đã xuất hiện tại sân Spotify Camp Nou. Trước trận Barcelona gặp Levante ở vòng 25 La Liga rạng sáng 23/2, sân đấu huyền thoại trở thành không gian lễ hội khi CLB tổ chức sự kiện chào mừng năm Bính Ngọ, bắt đầu từ ngày 17/2, dưới khẩu hiệu "Rèn đúc tương lai".

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn robot hiện đại. Những cỗ máy thông minh di chuyển linh hoạt, tương tác với khán giả và tạo nên bầu không khí hào hứng bên ngoài sân vận động. Sự xuất hiện của robot không chỉ mang tính giải trí mà còn thể hiện dấu ấn công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ từ Trung Quốc ra thế giới.

Bên cạnh đó, Penya Blaugrana Dracs Units, hội cổ động viên do cộng đồng người Hoa tại Catalonia thành lập, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt không khí trước trận. CAT cũng góp mặt, mang đến những tiết mục vui nhộn và kết nối khán giả trên khán đài.

Lễ hội không thể thiếu âm nhạc và vũ điệu. Người hâm mộ thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng Trung Quốc trước khi theo dõi những màn múa lân sư rồng truyền thống.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, phần trình diễn DJ tiếp tục giữ nhiệt cho khán giả. Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Barcelona, bà Yuhong Meng, có mặt tại khán đài danh dự để chứng kiến sự kiện.

Trên sân, các cầu thủ Barcelona ra sân với áo đấu in tên bằng chữ Hán. Họ được hộ tống bởi các em nhỏ thuộc Penya Blaugrana Dracs Units. Tất cả tạo nên một ngày hội đậm sắc màu văn hóa và công nghệ, nơi robot Trung Quốc trở thành điểm nhấn đặc biệt trong dịp mừng Năm Ngọ tại Camp Nou.