Lý do Yamal chia tay Nicole

Mối tình giữa tài năng trẻ trẻ Lamine Yamal của Barcelona và ca sĩ người Argentina Nicki Nicole từng thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế.

Yamal có mối tình chớp nhoáng với Nicole.

Trong một podcast gần đây, Nicole chỉ ra nguyên nhân khiến mối quan hệ của cô với Yamal tan vỡ. Theo lời nữ ca sĩ, cả hai vốn đối diện với nhiều khác biệt ngay từ đầu.

"Mối quan hệ đó rõ ràng khó có thể bền lâu vì tôi luôn bận rộn với công việc, phải di chuyển liên tục khắp thế giới. Hơn nữa, chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau", cô cho biết.

Phát biểu đáng chú ý nhất của Nicole là hình ảnh so sánh đầy ẩn ý: "Cậu ấy từng sẵn sàng nhảy vào khoảng không, như một chú chim cánh cụt lao xuống nước. Còn bây giờ thì không còn làm vậy nữa".

Câu nói này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng Nicole ám chỉ sự bốc đồng hoặc thiếu chín chắn trong mối quan hệ của cả hai.

Yamal từng hạnh phúc bên Nicole.

Ở thời điểm chuyện tình cảm diễn ra, Yamal nổi lên như một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Anh liên tục được trao cơ hội thi đấu tại La Liga và các đấu trường lớn, trở thành biểu tượng cho thế hệ tài năng mới của Barcelona.

Trong khi đó, Nicole là ngôi sao âm nhạc với lịch trình dày đặc tại châu Mỹ và châu Âu. Sự khác biệt về môi trường sống, cường độ công việc và áp lực dư luận được cho là những yếu tố khiến hai người khó tìm được tiếng nói chung.

Sau khi chia tay, Nicole từng vướng tin đồn hẹn hò với một số nhân vật khác trong giới giải trí, song đến nay chưa có mối quan hệ nào được xác nhận chính thức.

Về phần mình, Yamal vẫn tập trung tối đa cho sự nghiệp bóng đá. Anh còn hạn chế sử dụng mạng xã hội và hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế của tài năng trẻ hàng đầu thế giới.

