Cựu sao MU lâm cảnh thất nghiệp

Hậu vệ Marcos Rojo chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi bị Boca Juniors chấm dứt hợp đồng.

Rojo rời Boca. Ảnh: Reuters.

Boca xác nhận chia tay Rojo trong một thông báo ngắn trên mạng xã hội X. Thông báo viết: “Marcos Rojo ký vào thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Trong thời gian khoác áo Boca, Marcos thi đấu hơn 100 trận và giành được 4 danh hiệu. Chúng tôi cảm ơn Marcos vì sự chuyên nghiệp và cam kết của anh với câu lạc bộ, và chúc anh nhiều thành công trong những dự định tương lai".

Theo ESPN, lý do Rojo bị thanh lý hợp đồng là do mâu thuẫn với ban huấn luyện. HLV Miguel Angel Russo quyết định trục xuất cựu hậu vệ MU cùng hai cầu thủ khác là Marcelo Saracchi và Cristian Lema khỏi đội hình chính. Bộ ba này từng bị buộc phải tập riêng, hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của đội.

Kể từ chiến thắng trên chấm luân lưu trước Lanus hồi tháng 5, cũng là lần gần nhất Rojo thi đấu, Boca chưa biết mùi chiến thắng. Họ liên tục gây thất vọng ở FIFA Club World Cup 2025, thậm chí bị đội bán chuyên Auckland City cầm hòa 1-1. Boca tiếp tục sa sút tại giải VĐQG Argentina khi chưa thắng trận nào ở giai đoạn hai.

Rojo gia nhập MU vào năm 2014 với mức phí 16 triệu bảng từ Sporting Lisbon dưới thời HLV Louis van Gaal. Anh giành được 3 danh hiệu, bao gồm FA Cup, League Cup và Europa League cùng "Quỷ đỏ", với hơn 120 lần ra sân.

Ở tuổi 35, Rojo đang đối mặt với thách thức lớn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới.

