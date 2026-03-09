Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU tính gây sốc với sao PSG

  • Thứ hai, 9/3/2026 07:22 (GMT+7)
Manchester United đang bất ngờ đưa Khvicha Kvaratskhelia của Paris Saint-Germain vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.

Kvaratskhelia được MU săn đón.

Theo Football Transfers, MU muốn tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh chất lượng để bổ sung vào đội hình. Trước đó, CLB chủ sân Old Trafford cũng liên hệ với những cái tên như Marcus Tavernier, Morgan Gibbs-White và Yan Diomande.

Kvaratskhelia chỉ mới gia nhập PSG từ Napoli vào tháng 1/2025 với mức phí khoảng 70 triệu euro. Tuy nhiên, tương lai của tuyển thủ Georgia tại Paris đang bị đặt dấu hỏi sau khi xuất hiện thông tin về những bất đồng trong phòng thay đồ.

Một số đồng đội được cho là không hài lòng với phong cách thi đấu của cầu thủ 25 tuổi, cho rằng anh quá cá nhân và đôi khi đưa ra quyết định thiếu hợp lý. Dù từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp PSG vô địch Champions League mùa trước dưới thời Luis Enrique, phong độ của Kvaratskhelia mùa này lại thiếu ổn định.

Chính tình hình đó đã thu hút sự chú ý của nhiều CLB Premier League, trong đó có Manchester United và Arsenal.

Trong trận thua Newcastle, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha gặp khó khăn khi thường xuyên bó vào trung lộ, khiến Manchester United thiếu chiều rộng trong lối chơi. Quyết định chỉ tung Amad Diallo vào sân trong 15 phút cuối của Michael Carrick không đủ để giúp MU xuyên thủng khối phòng ngự chặt chẽ của chủ nhà.

Ngoài ra, khả năng hỗ trợ tấn công từ hai hậu vệ cánh của Man Utd cũng hạn chế, đặc biệt khi đội bóng thiếu vắng Patrick Dorgu, cầu thủ nổi bật với khả năng dâng cao và tạo đột biến. Những hạn chế này khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tiếp tục tìm kiếm các phương án tăng cường cho vị trí chạy cánh.

Duy Anh

