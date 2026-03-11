Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Iran có thể bị FIFA trừng phạt

  • Thứ tư, 11/3/2026 07:04 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Xung đột leo thang tại Trung Đông đặt dấu hỏi lớn về khả năng dự World Cup 2026 của tuyển Iran, đồng thời quy định từ FIFA cho thấy đội bóng này có thể đối mặt án phạt nặng.

Iran có thể bị cấm tham dự các giải đấu lớn trong tương lai nếu bỏ World Cup.

Iran là một trong những đội tuyển sớm giành vé tới World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Anh và New Zealand. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng ở Trung Đông khiến khả năng tham dự giải của Iran trở nên khó đoán. Nếu rút lui, Iran có thể đối mặt với án phạt tài chính và cả việc bị cấm thi đấu.

Theo Điều 6 trong quy định của FIFA về World Cup, nếu đội tuyển rút lui khỏi giải hơn 30 ngày trước khi khởi tranh, Liên đoàn của quốc gia đó sẽ bị phạt tối thiểu 250.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 240.000 bảng Anh). Nếu rút lui trong vòng 30 ngày trước giải, mức phạt có thể tăng lên 500.000 franc Thụy Sĩ.

Ngoài ra, đội tuyển rút lui còn phải hoàn trả toàn bộ khoản hỗ trợ chuẩn bị giải đấu và các khoản đóng góp liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, FIFA thậm chí có thể áp dụng biện pháp cấm tuyển Iran tham dự các giải đấu quốc tế tiếp theo.

Tuy vậy, FIFA vẫn có thể viện dẫn điều khoản bất khả kháng thường áp dụng trong trường hợp chiến tranh hoặc thiên tai để miễn trách nhiệm cho các đội tuyển bị ảnh hưởng.

Nếu Iran buộc phải rút lui hoặc không thể tham dự, FIFA có quyền chọn đội thay thế. Theo thông lệ, suất này thường được trao cho đội á quân vòng play-off hoặc đội có thứ hạng cao nhất chưa giành vé.

Trong trường hợp hiện tại, Iraq ược xem là ứng viên số một, dù bản thân đội tuyển này cũng đang đối mặt với khó khăn trong khâu di chuyển do nhiều không phận Trung Đông bị đóng cửa.

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.

5 nữ cầu thủ Iran từ chối trở về nước

Năm cầu thủ của tuyển nữ Iran được cấp quy chế tị nạn nhân đạo tại Australia sau khi từ chối trở về quê nhà vì lo ngại bị trừng phạt.

21 giờ trước

Chủ tịch FIFA: 'Cả thế giới sẽ dừng lại để xem World Cup'

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 sẽ là bữa tiệc bóng đá khổng lồ, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

25:1495 hôm qua

Trải nghiệm kinh hoàng của cựu cầu thủ Wolves ở Iran

Tiền đạo Duckens Nazon kể lại hành trình gần 3 ngày rời khỏi Iran khi xung đột nổ ra, trong đó có chuyến taxi 11 giờ xuyên qua vùng chiến sự để tới biên giới Azerbaijan.

35:2102 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Iran FIFA Iran

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Chu tich PSG bi ket lai o Qatar hinh anh

Chủ tịch PSG bị kẹt lại ở Qatar

11 phút trước 07:07 11/3/2026

0

Ông Nasser Al-Khelaifi khả năng vắng mặt khi PSG tiếp đón Chelsea thuộc vòng 1/8 Champions League do bị kẹt lại tại Qatar giữa lúc căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

5 diem nhan cua Liverpool truoc Galatasaray hinh anh

5 điểm nhấn của Liverpool trước Galatasaray

12 phút trước 07:06 11/3/2026

0

Rạng sáng 11/3, Liverpool có thêm một màn trình diễn đáng thất vọng ở Thổ Nhĩ Kỳ khi để thua Galatasaray 0-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý