Tuyển Iran có thể bị FIFA trừng phạt

Xung đột leo thang tại Trung Đông đặt dấu hỏi lớn về khả năng dự World Cup 2026 của tuyển Iran, đồng thời quy định từ FIFA cho thấy đội bóng này có thể đối mặt án phạt nặng.

Iran có thể bị cấm tham dự các giải đấu lớn trong tương lai nếu bỏ World Cup.

Iran là một trong những đội tuyển sớm giành vé tới World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Anh và New Zealand. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng ở Trung Đông khiến khả năng tham dự giải của Iran trở nên khó đoán. Nếu rút lui, Iran có thể đối mặt với án phạt tài chính và cả việc bị cấm thi đấu.

Theo Điều 6 trong quy định của FIFA về World Cup, nếu đội tuyển rút lui khỏi giải hơn 30 ngày trước khi khởi tranh, Liên đoàn của quốc gia đó sẽ bị phạt tối thiểu 250.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 240.000 bảng Anh). Nếu rút lui trong vòng 30 ngày trước giải, mức phạt có thể tăng lên 500.000 franc Thụy Sĩ.

Ngoài ra, đội tuyển rút lui còn phải hoàn trả toàn bộ khoản hỗ trợ chuẩn bị giải đấu và các khoản đóng góp liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, FIFA thậm chí có thể áp dụng biện pháp cấm tuyển Iran tham dự các giải đấu quốc tế tiếp theo.

Tuy vậy, FIFA vẫn có thể viện dẫn điều khoản bất khả kháng thường áp dụng trong trường hợp chiến tranh hoặc thiên tai để miễn trách nhiệm cho các đội tuyển bị ảnh hưởng.

Nếu Iran buộc phải rút lui hoặc không thể tham dự, FIFA có quyền chọn đội thay thế. Theo thông lệ, suất này thường được trao cho đội á quân vòng play-off hoặc đội có thứ hạng cao nhất chưa giành vé.

Trong trường hợp hiện tại, Iraq ược xem là ứng viên số một, dù bản thân đội tuyển này cũng đang đối mặt với khó khăn trong khâu di chuyển do nhiều không phận Trung Đông bị đóng cửa.

