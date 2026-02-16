Serie A lỗ 360 triệu euro, 13 CLB chìm trong thua lỗ

Giải đấu hấp dẫn bậc nhất châu Âu đang đối mặt thực tế phũ phàng: phần lớn CLB Serie A kinh doanh âm và phụ thuộc nặng vào bán cầu thủ.

Serie A có thể đang hấp dẫn về chuyên môn, nhưng nền tảng tài chính lại thiếu ổn định.

Trên sân cỏ, Serie A mang lại cảm giác của một thời hoàng kim mới. Cuộc đua vô địch sít sao, nhóm dự cúp châu Âu thay đổi từng vòng, khán đài sôi động trở lại. Nhưng phía sau bức tranh chuyên môn ấy là những con số đáng lo.

Theo nghiên cứu kinh tế mùa 2024/25 của La Gazzetta dello Sport, Serie A lỗ tổng cộng 360 triệu euro. Đáng chú ý, 13 trong số 20 CLB đang chịu thua lỗ. Khoản nợ tích lũy qua nhiều mùa khiến bức tranh tài chính càng thêm nặng nề.

Một trong những điểm sáng hiếm hoi là doanh thu từ bán cầu thủ. Mùa vừa qua, các thương vụ chuyển nhượng mang lại 844 triệu euro lợi nhuận.

Serie A đang vận hành như một “trạm trung chuyển” của châu Âu: phát triển cầu thủ, tăng giá trị rồi bán ra nước ngoài. Mô hình này giúp cân bằng sổ sách trong ngắn hạn, nhưng cũng khiến nhiều đội bóng phải chấp nhận vai trò người bán.

Trong khi đó, chi phí không ngừng tăng. Quỹ lương toàn giải lên tới 2 tỷ euro. Chi tiêu cho chuyển nhượng đạt 837 triệu euro. La Gazzetta nhận định việc chi tiêu cao trong bối cảnh doanh thu cốt lõi suy giảm đang đẩy nhiều CLB vào thế rủi ro.

Nếu không cải thiện dòng tiền bền vững, giải đấu hàng đầu Italy sẽ khó duy trì sức cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh bóng đá châu Âu ngày càng khốc liệt.

Nguồn thu từ bản quyền truyền hình, quảng cáo và tài trợ không tăng trưởng tương xứng. Sự chênh lệch nội bộ ngày càng rõ. Tám CLB hàng đầu tăng thêm 155 triệu euro doanh thu, trong khi 12 đội còn lại mất khoảng 100 triệu euro.

Các giải đấu của UEFA tạo ra khoảng cách lớn giữa nhóm dự cúp châu Âu và phần còn lại. Việc Inter vào chung kết Champions League mang lại cú hích tài chính đáng kể, nhưng không phải CLB nào cũng có cơ hội đó.

Ở cấp độ quản trị, áp lực hiện hữu. Chỉ ba đội được xem là không nợ nần: Como, Fiorentina và Parma. Đây đều là những CLB có sự hậu thuẫn đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở cấp độ quản trị, áp lực hiện hữu. Chỉ ba đội được xem là không nợ nần: Como, Fiorentina và Parma. Đây đều là những CLB có sự hậu thuẫn đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.